Tüm ayrıntılarıyla fon vurgunu dosyası: Kumarhanenin kasası kimde?

“Daha sıkı denetim olsaydı bunlar yaşanmazdı” deniyor. Gerçekten öyle mi?

Vurguncular iktidarın içinden ya da yanından çıktı. Uyarılar aylar önce yapıldı, ama harekete geçilmedi.

Soruşturmada çizgi yanlış yerden çekildi, iade bir şova döndü.

Kimse asıl soruları sormadı.

Bu bir kaza mıydı, yoksa düzenin tam da işleyişi mi?

Borsa denen mekanizma ne işe yarıyor?

Hiçbir şey üretmeden paranın para kazandığı bu sistem kimin cebini dolduruyor?

soL TV, fon vurgununun kasasına mercek tutuyor: