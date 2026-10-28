Mustafa Sarıgül’ün korumasının ifadesini yandaş medya paylaştı: ‘Dokunulmazlığı kaldıracak ifadeler’

AKP’nin Sarıgül ailesine yönelik operasyonu sonrası gözaltına alınan isimlerden biri de Yeni Parti’nin Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer Demir’di.

Demir, iddialara göre Sarıgül hakkında verdiği ifadeler sonrasında ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Bu karar sonrası Sarıgül, AKP’li Şamil Tayyar’a konuşmuş, sosyal medyada yayılan koruma ifadelerin doğru olmadığını dile getirip, “14, 15 yıldır yanımızda biri, evladımızdır. İddia kesinlikle doğru değildir. Cezaevine girmekten korktuğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyorum” demişti.

Bu gelişme sonrası bugün Hürriyet’ten Nedim Şener köşesinden, Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medya hesabından Beşir Ömer Demir’in ifadesini paylaştı.

Buna göre Sarıgül’ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını iddia eden Demir, daha önce korktuğu için şikayetçi olmadığını, sosyal medyaya yayılan görüntüler sonrasında ise kendisine 150 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Şener’in aktardığına göre Demir, “Mustafa Sarıgül’ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150 bin dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup Yeni Parti’de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı” dedi.

Nedim Şener, ifadeyi aktardığı yazısında Sarıgül’ün “nitelikli cinsel saldırıdan” dokunulmazlığının kaldırılabileceğini öne sürdü.

Emir Sarıgül de itirafçı oldu iddiası

Öte yandan yandaş medyadan isimler bir süredir Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün de çeşitli başlıklarda babasına karşı itirafçı olabileceği iddialarını dile getirmeye devam ediyor.

Yandaş isim Fuat Uğur konuya ilişkin “Evet, Emir Sarıgül de itirafçı olduysa şaşırmamak gerekir. Babasıyla ilişkileri hakkında işittiklerim hiç beklemediğim türdendi” derken, Fatih Altaylı ise “İddialara göre Emir Sarıgül, sorgusu sırasında ailesinin parasal konuları ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiş ve soruşturmayı yürüten savcıların işini çok kolaylaştırmış. Bir anlamda 'kendini de yakacak' bu bilgileri niye paylaştığı ise 'babasına karşı çok tepkili olmasıyla' açıklanıyor” ifadesini kullanmıştı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.