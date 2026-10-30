Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi'ne karşı yürütülen kara para soruşturmasında yeni operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.

1 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler

Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle:

• Metin Mevlüt Sarıgül

• Ömer Yazıcı

• Aynur Aydın

• Gençağa Meriç

• Ahmet Meriç

• Berrak Çetinkaya

• Davut Kaymak

• Altuğ Altınbaş Sürer

• Mehmet Meriç

• Süreyya Kurtulan

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın yurt dışında bulunduğu kaydedildi.

22 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı" iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

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