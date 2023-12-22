Bakan gericilerin festivalleri hedef almasına 'hassasiyet' dedi, yasakların az olduğunu iddia etti

Pandemi döneminde başlayan konser ve etkinlik yasakları, pandemideki diğer önlemlere nazaran uzun süre son bulmadı. 2020’de başlayan gece canlı müzik yasağı ancak Haziran 2023’te kaldırıldı. Yasakların sürmesi hayat tarzına müdahale eleştirilerini getirirken, keyfi yasakların ilk fişeği 12-24 Mayıs 2022’de düzenlenecek Anadolu Fest’in yasaklanmasıyla atıldı.

Uzun süredir konser ve festivaller peş peşe yasaklanıyor, etkinliklere bir iki gün kala iptal kararları duyuruluyor.

'Yüzde 1'e denk geliyor'

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada Bakan Mehmet Nuri Ersoy kürsüye çıktı, konuşma yaptı. Konuşmasında yanıtladığı sorulardan biri konser ve festival iptallerine ilişkin oldu.

Ersoy, "bazı bölgelerde bazı hassasiyetlerin oluşabildiğini" söyleyerek iptal kararlarını gerekçelendirdi ve devam etti:

“İçişleri Bakanımıza sordum. 'Bu sene ne kadar etkinliğe izin verdiniz?' Yaklaşık yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığınca onay verilmiş. Ne kadar iptal oldu, valilikler tarafından' dedim, 46. Yani bakacak olursanız sanki bütün konserler iptal oluyormuş gibi bir imaj var. Hayır öyle değil. Yüzde 1'e denk geliyor resmi iptal sayısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikler 4 bin 700 rakamına dahil değil.”

Gericiler hedef gösterdi, konserler iptal oldu

Bakan “Sanki tüm konserler iptal oluyor imajı yaratılıyor ama yüzde 1’i sadece iptal edildi” diyerek yasakları önemsizleştirmeye çalıştı, fakat yüzde 1’in hangi gerekçeyle iptal edildiğini anlatmadı.

Yasaklanan ve iptal edilen tüm etkinliklerin arkasında gerici hesapların hedef göstermesi, valiliklerinin “huzur ortamı ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması” gerekçeleri var. Yüzde 1 denilerek Bakan'ın etkisizleştirmeye çalıştığı yasakların sadece bu seneki listesi oldukça uzun.

Sırasıyla iptallere bakalım:

Anadolu Fest: Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagopa ve Yeni Türkü gibi birçok önemli ismin sahne alacağı festival Eskişehir Valiliği tarafından etkinliğe iki gün kala yasaklandı. Bir takım gerici gruplar, valilik önünde festivale karşı eylem yapmış “Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber” sloganları atmıştı.

Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagopa ve Yeni Türkü gibi birçok önemli ismin sahne alacağı festival Eskişehir Valiliği tarafından etkinliğe iki gün kala yasaklandı. Bir takım gerici gruplar, valilik önünde festivale karşı eylem yapmış “Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber” sloganları atmıştı. Munzur Kültür ve Doğa Festivali: 2022 boyunca keyfi gerekçelerle konserleri iptal edilen tüm isimlerin davet edildiği Munzur Festivali hakkında Tunceli Valiliği bir dizi yasak kararı aldı. Yürüyüş, kitap standı açılması gibi yasaklar da alındı. Festival, “Madencilik yağmasına karşı doğayı, talana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz” sloganıyla yapılacaktı.

2022 boyunca keyfi gerekçelerle konserleri iptal edilen tüm isimlerin davet edildiği Munzur Festivali hakkında Tunceli Valiliği bir dizi yasak kararı aldı. Yürüyüş, kitap standı açılması gibi yasaklar da alındı. Festival, “Madencilik yağmasına karşı doğayı, talana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz” sloganıyla yapılacaktı. Kozlu Müzik Festivali: Zonguldak‘ın Kozlu ilçesinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek müzik festivali, ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Festivalde üç gün boyunca Yeni Türkü Manga, Emre Aydın, Pinhani, Hayko Cepkin, Ogün Sanlısoy, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçının sahne alması planlanıyordu. Etkinliğin, alkollü içecek tüketimi nedeniyle ‘hedefte olduğu’ belirtiliyordu. AKP‘li Kozlu Belediyesi Başkanı Ali Bektaş, daha önce yapılan ‘alkol tartışması’ ile ilgili, “alkolsüz olacak ama alkolün dışarı satımına da karışamam” açıklamasında bulunmuştu.

Zonguldak‘ın Kozlu ilçesinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek müzik festivali, ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Festivalde üç gün boyunca Yeni Türkü Manga, Emre Aydın, Pinhani, Hayko Cepkin, Ogün Sanlısoy, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçının sahne alması planlanıyordu. Etkinliğin, alkollü içecek tüketimi nedeniyle ‘hedefte olduğu’ belirtiliyordu. AKP‘li Kozlu Belediyesi Başkanı Ali Bektaş, daha önce yapılan ‘alkol tartışması’ ile ilgili, “alkolsüz olacak ama alkolün dışarı satımına da karışamam” açıklamasında bulunmuştu. Kuzey Müzik Festivali: Sinop'ta 3 yıldır düzenlenen 'Kuzey Fest', önce Sinop Valiliği tarafından gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Sonra, valilik tarafından yasak “huzur ortamı ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması” gerekçesine dayandırıldı.

Sinop'ta 3 yıldır düzenlenen 'Kuzey Fest', önce Sinop Valiliği tarafından gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Sonra, valilik tarafından yasak “huzur ortamı ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması” gerekçesine dayandırıldı. Kazdağı Ekoloji Festivali: 6'ıncı "Kazdağı EKOFEST" üst üste 4’üncü kez iptal edildi. 9 Mayıs tarihinde izin veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şubesi, 17 Haziran’da iptal kararını bildirdi. Gerekçe orman yangınları oldu.

6'ıncı "Kazdağı EKOFEST" üst üste 4’üncü kez iptal edildi. 9 Mayıs tarihinde izin veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şubesi, 17 Haziran’da iptal kararını bildirdi. Gerekçe orman yangınları oldu. Zeytinli Rock Festivali: 17-21 Ağustos 2022 için planlanan ve 2005 yılından bu yana düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, İlim Yayma Cemiyeti’nin festivallerin “toplumun değerleri ile örtüşmediği” açıklamasını takip eden süreçte Kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

17-21 Ağustos 2022 için planlanan ve 2005 yılından bu yana düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, İlim Yayma Cemiyeti’nin festivallerin “toplumun değerleri ile örtüşmediği” açıklamasını takip eden süreçte Kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Nilüfer Müzik Festivali: Bu yıl 7.si düzenlenecek olan festivale dair Bursa Valiliği tarafından gece konaklama ve alkol yasağı getirilmesinin ardından, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 1-3 Eylül arası gerçekleşecek olan Nilüfer Müzik Festivali’ni bu yıl iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

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7-14 Ekim 2023'te düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yönetmen Nejla Demirci'nin KHK'lı iki kamu görevlisinin hikayesini ele alan "Kanun Hükmü" belgeseli sebebiyle, 1979'dan bu yana ilk kez iptal edildi. Çukurova Rock Festivali: Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Çukurova Rock Festivali, etkinliğin başlamasından yalnızca birkaç saat önce yasaklandı. Adana Valiliği'nin aldığı yasak kararı, "etkinlik alanının içinde alkol satan büfelerin olması ve alkole bağlı cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi suçların oluşmasına yol açabileceği" gerekçesine dayandırıldı.

Kiğı Doğa ve Kültür, Çağdaş Fest, ODTÜ Bahar Şenlikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Şenliği de bu sene iptal edilen festivaller arasında.

Festivallerin yanı sıra, konserleri yasaklanan sanatçılardan bir kısmı şöyle:

Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi, Ara Malikian, Metin & Kemal Kahraman, Korhan Özyıldız & Selçuk Balcı, Grup Yorum, K-POP Grubu Mirae, Aynur Doğan, Melek Mosso, Mohsen Namjoo, Aleyna Tilki, İlkay Akkaya, Melike Şahin, Mabel Matiz, Eypio, Hande Yener, Cem Adrian, Gökçe...

Düzenli olarak gerici hesaplar ve tarikatlara bağlı vakıflar tarafından hedef gösterilen tüm bu etkinliklerin iptal edilmesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “bazı bölgelerde, bazı hassasiyetler” deyip geçti.