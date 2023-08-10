Bir kez daha kamp ve içki yasağı getirilen Nilüfer Fest iptal edildi

Gerici grupların hedef göstermesi sonrası iptal edilen kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi.

Bursa'ya bağlı Nilüfer Belediyesi‘nin aktardığına göre bu yıl 1-2-3 Eylül’de yedincisi düzenlenecek Nilüfer Müzik Festivali’ne, kamp ve içki yasağı getirildi.

Belediye bu nedenle festivali iptal etme kararı aldığını duyururken, hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

Açıklamada yasağın kim tarafından getirildiği yazılmasa da benzer bir karar geçen sene de kaymakamlık tarafından alınmıştı. Görüşmeler sonucunda kamp yasağı kaldırılırken içki yasağı devam etmişti.