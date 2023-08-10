'İmroz'un 1964 Belleği' sergisi iptal edildi: Devletin manevi şahsiyatını hedef alıyormuş

Gazeteci Melike Çapan'ın hazırladığı ve ilk olarak geçen yılın Kasım ayında Balat Yuvakimyon Kız Lisesi'nde ziyarete açılan 'İmroz'un 1964 Belleği' sergisi 18 Ağustos'ta Gökçeada'da (İmroz) ziyaretçileriyle buluşacaktı. Ancak önce sosyal medyada sonra da Gökçeada Kent Konseyi'nin açıklamasında sergi hedef gösterildi. Melike Çapan ''Adadaki ya da İstanbul’daki Rum toplumunun bu süreçten zarar görmemesi için sergiyi iptal ediyorum” dedi.

Çapan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: ''Ne yazık ki bazı grupların resmi kurumlara baskısı sonucunda bir amacı da geçmişle yüzleşerek ortak bir geleceği yeniden inşa edebilmek için bir adım olan sergimizi iptal etme kararı aldık. Önceliğimiz toplumun hangi dilden, dinden, kimlikten olursa olsun hiçbir şekilde zarar görmemesidir. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ederiz.”

'Devletimiz Rumlara verdiği hakları da gözden geçirmelidir'

Gökçeada Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı, yerel bir siteye yaptığı açıklamada sergiyi şu sözlerle hedef göstermişti: “Başta devletimizin manevi şahsiyetini hedef alan bu sergi Rum ve Yunan sevinci yazar, çizer ve entelektüel kesimce hararetle alkışlanırken, Adada yaşayan Osmanlı bakiyesi Türk milletini rencide etmektedir. Bu sergide devletimiz ve milletimiz aleyhine, rencide edici bir yaklaşım görürsek hukuki mücadele başlatacağız. Yapanlar, yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hiç kimse devletimizi ve milletimizi küçük düşüremez. Hele de bizim toprağımızda. Devletimiz Rumlara verdiği hakları da gözden geçirmelidir. Batı Trakya kan ağlarken, bunlar bize, bizim ülkemizde sövmeye kalkıyor. Kimin haddine.”