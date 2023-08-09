HÜDA PAR belediyelerin düzenlediği konserleri hedef aldı

Belediyelerin düzenlediği konserleri hedef alan HÜDA PAR Sosyal İşler Başkanı ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu, “Eğlence adı altında ahlâki değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez” dedi.

Emiroğlu, “Sözde özgürlük adı altında sapkın akımların savunuculuğunu yapanların, gençlerin karşısına rol model olarak çıkarılması da tam bir aymazlık ve şuursuzluk örneğidir” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’lı Emiroğlu konserlerle kamu kaynaklarının "nesillerin ifsat edilmesi amacıyla kullanıldığını" iddia ederek “Kamu kaynakları, nesillerin ifsat edilmesi amacıyla kullanılmamalıdır. Gençliğin çok ciddi bir ahlakî yozlaşma ile karşı karşıya olduğu günümüzde masiyet ve ifsat kokan etkinlikler yerine meşru dairede ve israfa kaçmadan elbette ki sosyal ve kültürel çalışmalar yapılabilir” şeklinde konuştu.