Zeytinli Rock Festivali'ni İlim Yayma Cemiyeti istememiş

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 7. Zeytinli Rock Festivali'ni 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' nedeniyle yasakladı. Festivalin İlim Yayma Cemiyeti'nin istemediği öne sürüldü.

7 Ağustos'ta İlim Yayma Cemiyeti'nin Balıkesir şubesine ait olduğunu bilgilerine ekleyen bir Twitter hesabı, Zeytinli Rock Festivali'nin ahlakı bozduğu gerekçesiyle festivali istemediklerine dair bir açıklama paylaştı. Açıklamada 'gereğinin yapılmasını arz eden' dernek, "Gençlerimizin ve toplumun ahlakını bozması çevredeki halkın evlerine ve dükkanlarına zarar vermesi nedeniyle bu organizasyonun beldemizde yapılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Derneğin iptal edilmesini istemelerine gerekçe olarak yazdığı yazıda, "Alkolün, uyuşturucuların her türlüsünün kullanılıp, taciz, cinsel saldırı, fuhuşun aleni bir şekilde yapılıp, çıkan kavgalarda dükkanların, evlerin zarar gördüğü, yağmalandığı, alkolün etkisiyle kötü davranış ve hareketin sokaklarda yapıldığı, değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmediği ve gençlerimizi fesada sürüklediği için şiddetle kınıyoruz" denildi.