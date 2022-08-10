TKP'den Zeytinli Rock Festivali açıklaması: Gericiliğe ve Emek Düşmanlığına Karşı Mücadeleye!

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Balıkesir'de kaymakamlık kararıyla Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasına ilişkin açıklama geldi.

TKP’li Müzik Emekçileri imzalı açıklamada "kararı alanlar bir taraftaysa, biz TKP’li müzik emekçileri, gençler, sanatseverler olarak diğer taraftayız." denildi.

"Gericiliğe ve Emek Düşmanlığına Karşı Mücadeleye!" başlıklı açıklama şöyle:

"Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali’ni “kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması” gibi sebeplerle yasakladı. Burhaniye Kaymakamlığı festivale bir hafta kala yaptığı açıklamada asayiş, trafik ve gürültü sorununu öne sürdü.

İlk olarak 2005 yılında Balıkesir Edremit’te düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, yıllardır ülkenin her yerinden gencin ve müzikseverin bir araya geldiği, sanat ve eğlencenin günlerce sürdüğü bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Uzun yıllardır Edremit ilçesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nin bu sene Burhaniye’de yapılacağı açıklanmıştı. Festivalin Burhaniye’de ilk kez gerçekleşecek olması, kaymakamlık açıklamasında bahsi geçen sorunların asıl niyeti gizleyen bahaneler olduğunu göstermektedir. Biz TKP’li müzik emekçileri olarak bu kararları alanları tanıyoruz. Onları üniversite şenliklerine, konserlere ve müzik emekçilerine yapılan yasaklamalardan; sanata ve sanatçıya yönelik saldırılarından ve emek düşmanlıklarından tanıyoruz. Onlar pandemi döneminde geçim sıkıntısı yaşayıp intihara sürüklenen müzik emekçisi dostlarımızın ölümüne göz yumanlardır. Bu kararı alanlar bir taraftaysa, biz TKP’li müzik emekçileri, gençler, sanatseverler olarak diğer taraftayız.

Tüm müzik emekçilerini, tüm aydınlanmacıları bu gerici baskıya boyun eğmemeye çağırıyoruz! Zeytinli Rock Festivali’nde gerek sahne arkasında emek verecek gerekse sahneye çıkacak tüm müzik emekçisi dostlarımıza yapılan bu gerici engellemeyi kabul etmiyoruz. Tüm sanatçıları, sanat dostlarını ve emekçi halkımızı bu karanlığa karşı mücadeleye davet ediyoruz!

TKP’li Müzik Emekçileri"