Gericiler bir festivalin daha iptali için çağrıda bulundu: '14 festival iptal ettirdik'

Geçtiğimiz aylarda gericilerin istekleri doğrultusunda birçok konserler ve festival iptal edilirken “Müdafaa-i İslam Hareketi” adlı gerici oluşum, iptal kararlarının kendi girişimleri sayesinde olduğunu öne sürdü.

Oluşumun sözcüsü Ak trol Erdem Özveren Twitter hesabından Milyon Fest’in iptal ettirdikleri 14’üncü festival olduğunu belirterek, yeni hedeflerinin Malatya’da düzenlenecek Fanta Gençlik Festivali’ni iptal ettirmek olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu. Özveren, “Sevgili Malatyalılar şimdi sıra sizde 25 Ağustos Perşembe Günü Başlayacak Malatya Fanta Gençlik Festivali’nin iptali için yasal bir hak olarak yarın valiliğin numarasını arayıp iptalini isteyin.” dedi.

Eskişehir’de Anadolu Fest, Balıkesir’de Zeytinli Rock Festivali gibi büyük festivaller yasaklanırken, Apolas Lermi, Melek Mosso, Gülşen gibi sanatçıların konserleri de iptal edildi. Son olarak dün Muğla’da 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye’nin iptal haberi geldi.

Festival iptaline Eskişehir Anadolu Fest’le başladıklarını öne süren Özveren, son dört ayda iptal edilen konser ve festivalleri sıraladı:

“Eskişehir Anadolu Fest, Niyazi Koyuncu Pendik konseri, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Zeytinli Rock Festivali, Gökçeada Meryem Ana Panayırı, ODTÜ Bahar Şenliği, Muş Metin-Kemal Kahraman konseri, Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli konserleri, Başkent Kültür Yolu Festivali Mirae konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian konseri, Apolas Lermi Denizli ve Bostancı konserleri, Milyon Fest Fethiye”