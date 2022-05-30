Şeriatçılar niyetini belli etti: Paylaşımda Halk TV'nin kadın sunucusunu buzladılar

Daha önce bir şarkısı nedeniyle Sezen Aksu'ya "Serçe demişler ama, tüküreyim beynine" diyerek hakaret eden Müdafa-i İslam Hareketi adlı kuruluşun genel başkanı Erdem Özveren bu sefer de Halk TV sunucusu Şule Aydın'ı hedef aldı.

İcazet töreni için yüzlerce hafızın sarık ve cübbeleriyle sokakta yaptığı yürüyüşün haberini sunan Şule Aydın'ın tamamen buzlandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Özveren "Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Ancak Gurur Duyarız" ifadelerini kullandı.

Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı

Ancak Gurur Duyarız .. 😀 pic.twitter.com/TqU458baGI — Erdem Özveren (@571ErdemOzveren) May 29, 2022

Özveren aynı yürüyüş için "Şeriat is loading" (şeriat yükleniyor) paylaşımında bulunmuştu: