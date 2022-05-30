Şeriatçılar niyetini belli etti: Paylaşımda Halk TV'nin kadın sunucusunu buzladılar

Müdafa-i İslam Hareketi adlı gerici yapının başındaki isim olan Erdem Özveren Arnavutköy'deki hafızlar hakkında haber sunan kadın Halk TV sunucusunu buzlayarak paylaştı.

Haber Merkezi

Daha önce bir şarkısı nedeniyle Sezen Aksu'ya "Serçe demişler ama, tüküreyim beynine" diyerek hakaret eden Müdafa-i İslam Hareketi adlı kuruluşun genel başkanı Erdem Özveren bu sefer de Halk TV sunucusu Şule Aydın'ı hedef aldı.

İcazet töreni için yüzlerce hafızın sarık ve cübbeleriyle sokakta yaptığı yürüyüşün haberini sunan Şule Aydın'ın tamamen buzlandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Özveren "Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Ancak Gurur Duyarız" ifadelerini kullandı.

Özveren aynı yürüyüş için "Şeriat is loading" (şeriat yükleniyor) paylaşımında bulunmuştu: