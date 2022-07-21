Munzur Kültür ve Doğa Festivali iptal edildi

Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi, Tunceli Valiliği’nin aldığı yasak kararları nedeniyle etkinliklerin yapılamaz hale geldiğini duyurdu, bu nedenle festivali iptal ettiğini açıkladı.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, valiliğin festivale yaklaşımına dikkat çekerek, “22 yıldır tüm pansiyonlar, yürüyüşler, stadyum halka açıkken, bugün kapalı olmasını yasaklama olarak görmek gerekiyor. Bu festival için esnafımızdan, demokrasi güçlerine kadar herkes çaba harcadı. Bizler ilin mülk idareleri, kaymakamlar, valiler, belediye başkanları o şehre hizmet eder, tanıtımını yapar. Bu festival ve şenliklerle olur. Bunların yasaklanmasıyla hizmetin engellendiğini Dersim halkı biliyor” diye konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Festivali “iptal” olarak değil de “yasaklandı” olarak gördüklerini belirten Maçoğlu, “İnsanları sokaklarda tutarak, insanları uzun kuyruklarda aramalarda tutmak bu şehrin karına değil. Hiçbir zaman festival bu kadar baskılanmamıştır. Yaptığımız çalışmalar halka danışılarak yapıldı. Dersim halkı bunu çok iyi biliyor. İnsanları sokakta, caddelerde, ilçe girişlerinde tutmak engellemektir. Bunu zorlaştırmak, insanların karşı karşıya gelmesini sağlamayı doğru bulmuyoruz. Bizler yasaklanan her şeyi kabul etmediğimizi belirtiyoruz” dedi.