Asgari ücrette artış belirlendi: Asıl zamlar nereye yapıldı?

Asgari ücrette artış açıklandı. Buna göre 2021 yılı için asgari ücret 4250 lira olarak belirlendi.

Peki bu ücret milyonlarca emekçi için ne anlama geliyor?

AKP iktidarında patronlar kâr rekorları ilan ederken, halkın yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı, açlık sınırı ise 3 bin lirayı aştı.

Ocak ve Şubat ayında elektrik, doğalgaz ve gıda ürünlerine gelmesi muhtemel yeni zamlarla açlık sınırının çok daha yukarıya tırmanması bekleniyor. Üstelik artış sadece bu başlıklarda değil, vergilere ve cezalara gelecek zam da yüzde 36'yı bulacak.

Yani asgari ücrete yapılan zammın büyük bölümünün sadece ocak ayında yapılacak zamlarla buharlaşması büyük olasılık.

Bunun yanı sıra yıllık gıda enflasyonunun sadece şimdiye kadar yüzde 50'yi geçtiği Türkiye'de, anketlere göre yurttaşların neredeyse yüzde 30'u temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor.

Etiket fiyatları katlandı

Yüksek enflasyonun ardından Türkiye'de başta gıdada olmak üzere zamların önüne geçilemiyor. Her gün değişen etiketler artık kanıksandı. Yurttaşlar bir gün aldığı ürünü ertesi gün aynı fiyata bulamıyor.

Geçtiğimiz aylarda önce art arda elektrik, doğalgaz, LPG ve benzinde artışlar başladı.

Daha sonra 3 büyük ildeki konut kira artışları dünya sıralamasında ilk 10'a kadar girdi.

Sigara ve alkollü içkilerde de büyük artışlar oldu.

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Bazı ürünlerde artış yüzde 50'yi geçti.

Kahve, ekmek, ayçiçek yağı, süt ve süt ürünleri, tuvalet kağıdı, toz şeker gibi temel ihtiyaç ürünlerindeki artış takip edilemez durumda.

Bazı temel gıda ürünlerinin satışıyla ilgili de sıkıntılar yaşanıyor. Şeker, tuvalet kağıdı ve kahve başta olmak üzere çok sayıda ürün pek çok markette adet sınırlamasıyla satılıyor.

Halk ekmek büfelerdindeki kuyruklarsa uzamaya devam ediyor.

Pahalılığa karşı eylemler yapılmıştı

Yurttaşlar hayat pahalılığı nedeniyle ülkenin dört bir yanında eylem yapmıştı.

Eylemlerde yoksullaşmaya karşı bir araya gelen yurttaşlar "Hükümet istifa!" sloganları atmıştı.

Sendikalar da "Geçinemiyoruz" diyerek kitlesel eylemler yapmıştı. Bu eylemlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam etmesi bekleniyor.