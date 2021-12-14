Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının yarattığı fahiş fiyat artışları sonrasında vatandaş ekmekten tasarruf edebilmek için halk ekmek büfeleri önünde metrelerce kuyruk bekliyor.
Vatandaşın yoksullukla mücadelesi, soL TV'de gündem edildi.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
soL TV | Vatandaş yoksulluk kuyruğunda
Fahiş fiyatlar, halk büfeleri önündeki kuyruklar... soL TV vatandaşın yoksullukla olan mücadelesini mercek altına aldı.
Haber Merkezi
Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının yarattığı fahiş fiyat artışları sonrasında vatandaş ekmekten tasarruf edebilmek için halk ekmek büfeleri önünde metrelerce kuyruk bekliyor.
Vatandaşın yoksullukla mücadelesi, soL TV'de gündem edildi.