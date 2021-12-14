soL TV | Vatandaş yoksulluk kuyruğunda

Fahiş fiyatlar, halk büfeleri önündeki kuyruklar... soL TV vatandaşın yoksullukla olan mücadelesini mercek altına aldı.

Haber Merkezi

Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının yarattığı fahiş fiyat artışları sonrasında vatandaş ekmekten tasarruf edebilmek için halk ekmek büfeleri önünde metrelerce kuyruk bekliyor.

Vatandaşın yoksullukla mücadelesi, soL TV'de gündem edildi.

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AKP'li vekile göre benzin istasyonlarında zam kuyruğu yok: 'Araç sayısı fazla ondan kaynaklı...'

AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu olmadığını iddia etti, 'Bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı' dedi.


 