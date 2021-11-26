AKP'li vekile göre benzin istasyonlarında zam kuyruğu yok: 'Araç sayısı fazla ondan kaynaklı...'

AKP’li vekil İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Aydemir, akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklarla ilgili bir soruya, “Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı” yanıtını verdi.

Aydemir şöyle konuştu:

“Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum”.