TKP: Açıkladığı asgari ücretle AKP ve patronlar geçinsin!

Türkiye Komünist Partisi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

TKP'den yapılan açıklamada "AKP’li cumhurbaşkanı 'müjdeyi' verdi nihayet. Asgari ücret 4250 TL olacak 2022 yılbaşı itibariyle. Belki açıklandığı şu gün söylenen artışın çoktan pul olduğu memleketimde ne müjde ama!" denildi.

Açıklamada "Biz emekçilerin neredeyse yarısı sizin açıkladığınız sefalet ücreti ile geçinmek zorundayken ne müjde ama! Sizden de sizin bu yağma ve sömürü düzeninizden de emekçilere zerre hayır yok. Biz üretenler insanca yaşamak, Türkiye’de alın terimizle yaratılmış olan zenginliği eşitçe paylaşmak istiyoruz. İnsanca yaşanacak bir düzen için ayağa kalkalım!" diye belirtildi.

TKP'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Bir aydır koro halinde müjdeli haberler vereceklerini söyleyip durdu yönetenler. AKP’li Cumhurbaşkanı ayrı, bakanları ayrı, patronları ayrı konuştular da konuştular. Hepsi ilkin hâlimize, emekçilerin hâline acıdılar. İçleri yanmış gibi ah dediler, vah dediler, böyle olmaz dediler. Asgari ücret öyle olmalı ki, emekçinin bu kötü hâline merhem olmalı dediler. Sonra hükümet patronlara, patronlar iktidara karşılıklı çağrılar yaptılar: “Herkes biraz özveride bulunmalı” buyurdular. Tabi durur mu yandaş basın, AKP’nin emekçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini ha babam de babam müjdelediler(!)

Hayatımız sadece geçtiğimiz 1 ay içerisinde %9’un üzerinde pahalandı. Türk Lirası ise bu bir ayda %10’un üzerinde değer kaybetti. 2021 yılında ise biz emekçilerin hayatı en az %50 daha pahalı. Market ve bakkallardaki etiketleri takip edemez, eve gelen elektrik, su, doğalgaz faturalarına korkudan bakamaz olduk.

Türkiye’nin 2021 yılında yaklaşık %9 daha büyüyeceği söyleniyor. Anlayacağınız ülkemiz fakirleşmiyor, aksine zenginleşiyor. En azından yönetenler öyle diyor. Yeni yılda Ocak, Şubat ayları gibi Türkiye’deki büyük şirketlerin kârları da açıklanır ardı ardına. Ve söylenen o ki 2020 yılında pandemi koşullarında rekor kârlar elde eden patronlar 2021’de yine iyi kazandılar.

AKP’li cumhurbaşkanı “müjdeyi” verdi nihayet. Asgari ücret 4250 TL olacak 2022 yılbaşı itibariyle. Belki açıklandığı şu gün söylenen artışın çoktan pul olduğu memleketimde ne müjde ama!

Türkiye’nin tüm zenginlik ve kaynakları yerli, yabancı bir avuç para babası için seferber edilmişken ne müjde ama!

Her geçen yıl, ay, gün biz emekçiler daha da yoksullaşır, patronlar ve onların memurları zenginliğine zenginlik katarken ne müjde ama!

Biz emekçilerin neredeyse yarısı sizin açıkladığınız sefalet ücreti ile geçinmek zorundayken ne müjde ama!

Sizden de sizin bu yağma ve sömürü düzeninizden de emekçilere zerre hayır yok.

Biz üretenler insanca yaşamak, Türkiye’de alın terimizle yaratılmış olan zenginliği eşitçe paylaşmak istiyoruz.

İnsanca yaşanacak bir düzen için ayağa kalkalım!"