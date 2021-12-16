Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

Saray'da yapılan toplantıda Erdoğan'ın konuşması öncesi ilk olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuşurken, Bilgin'in ardından Türk-İş ve TİSK temsilcileri açıklamalarda bulundu ve anlaşma sağlandığını dile getirdi.

Erdoğan ise yaptığı açıklamada 2022'de uygulanacak asgari ücreti 4250 olarak açıkladı.

"Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldırıyoruz. İşverenlerin üzerindeki yükü kaldırdık" ifadesini kullandı.