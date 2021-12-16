Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti Saray'da açıkladı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

Saray'da yapılan toplantıda Erdoğan'ın konuşması öncesi ilk olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuşurken, Bilgin'in ardından Türk-İş ve TİSK temsilcileri açıklamalarda bulundu ve anlaşma sağlandığını dile getirdi.

Erdoğan ise yaptığı açıklamada 2022'de uygulanacak asgari ücreti 4250 olarak açıkladı.

"Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldırıyoruz. İşverenlerin üzerindeki yükü kaldırdık" ifadesini kullandı.

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