Protestolar bugün de sürüyor: İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya

Hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlarla birlikte, döviz kurlarının önlememez yükselişi ve yoksullaşma, yurttaşların tepkilerinin sokağa taşmasına neden oldu.

Dün TKP’nin yaptığı çağrıyla Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkan yurttaşlar, hükümetin istifasını talep ettiler ve yoksullaşmaya karşı bir araya geldiler.

Bugün de ülkenin birçok noktasında buluşan yurttaşlar, hükümetin istifasını isteyen protestolar düzenledi.

Bugün gerçekleşen eylemlerden görüntüler şu şekilde:

Antalya:

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri yaşanan ekonomik krizi protesto için Kapalı Yol Halk Bankası önünde toplandı. Yurttaşlar, basın açıklaması yaptı.

Antalya şehir merkezi

İzmir:

Bayraklı'da “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” ve AKP’den hesabı biz soracağız” sloganlarıyla sokağa çıkan yurttaşlar hükümeti istifaya davet etti. Yürüyüş yapanlara çevreden de çok sayıda destek alkışı geldi.

Bayraklı

Ankara:

Kampüste toplanan ODTÜ öğrencileri ise, "ODTÜ yürüyor mücadele büyüyor" yazılı pankartın arkasında "Hükümet istifa" sloganları atarak yürüdü.

ODTÜ

İstanbul:

Bugün akşam saatlerinde Kadıköy'de iktidarı protesto etmek için bir araya gelenlere polis müdahale etti. Polis İstanbul Kadıköy'deki Boğa heykelinde gerçekleşen buluşmaya saldırırken çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Kadıköy

Kadıköy

Adana:

Adana'da siyasi parti ve emek örgütlerinin çağrısıyla Gençlik Meydanı'nda bir araya gelen Adana halkı bir basın açıklamasıyla zamlara tepki gösterdi ve hükümeti istifaya çağırdı.