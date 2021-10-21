Yoksulluk anketi: Halkın yaklaşık yüzde 30’u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Yurttaşların şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına dair yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı anket sonucuna göre, "Şu andaki geliriniz ile ilgili durumu söz konusu ifadelerden hangisi iyi açıklar" sorusuna yüzde 49,2 "Sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" yanıtını verdi.

Son dönemde azalan alım gücünü gözler önüne seren ankette "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 28,7'yi buldu.

Yüzde 21,7 ise "Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" dedi.