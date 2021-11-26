Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 191 TL, yoksulluk sınırı 10 bin 395 TL

Türk-İş "Kasım 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasını yayımladı.

Gıda maddeleri fiyatlarındaki artışın başta ücretli çalışanlar ve emekliler olmak üzere, geniş bir toplum kesiminin yaşam şartlarını olumsuz etkilendiğinin belirtildiği raporda, yetersiz kalan gelir karşısında çalışanların mağduriyetinin devam ettiği vurgulandı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Kasım 2021 ayı sonucuna göre: