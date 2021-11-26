Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 191 TL, yoksulluk sınırı 10 bin 395 TL

Türk-İş "Kasım 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasını yayımladı.
Gıda maddeleri fiyatlarındaki artışın başta ücretli çalışanlar ve emekliler olmak üzere, geniş bir toplum kesiminin yaşam şartlarını olumsuz etkilendiğinin belirtildiği raporda, yetersiz kalan gelir karşısında çalışanların mağduriyetinin devam ettiği vurgulandı.
TÜRK-İŞ Araştırmasının Kasım 2021 ayı sonucuna göre:
- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.191,55 TL’ye,
- Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.395,91 TL’ye,
- Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.902,57 TL’ye yükseldi.