AKP'nin özelleştirme saldırısına karşı dört kentte 'Derhal Devletleştirme' çağrısı

12 Eylül’ün patronlar adına en büyük kazanımlarından biri, halka ait ne varsa üzerine çökmeleri olmuştu.

Özelleştirme adı altında kamu kaynaklarını birkaç yıllık bedelleri karşılığında cebe indiren, sonra da yıllar içinde kâr rekoru kıran patronlar, işçi haklarını budadı, kentleri geri dönülmez bir doğa talanına maruz bıraktı.

Evren’le yolu döşenen, Özal’la genişleyen ve Erdoğan’la taçlandırılan bu süreçte eğitim ve sağlık gibi en temel yurttaş haklarından ulaşımdan, enerjiye, madenlerden fabrikalara her şey özel sektörün insafına ve kârlılığına teslim edildi.

Aradan geçen bu uzun on yıllara rağmen ülkede güçlü bir devletleştirme talebi yükselmezken, neredeyse bir bütün olarak Meclis muhalefetinin de özelleştirmenin yanında yer aldığı bir yeni düzen kuruldu.

Herkes “özel güzeldir” diyerek patron düzenin ihtiyaçlarının yanında saf tutarken, Türkiye Komünist Partisi’nden bu konuda önceki hafta önemli bir çağrı geldi.

Bu konuda öncelikle madenler konusunda çıkış yapan TKP, “Ülkemiz de halkımız da satılık değil! Madenler devletleştirilmelidir” derken, 9 maddelik çağrısında “Türkiye Komünist Partisi halkımızı bu arsızlığa dur demeye, doğal kaynaklarımıza, madenlerimize, emeğimize sahip çıkmaya çağırıyor! Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı, kalkınması ve halkımızın refahı için madenler derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmelidir!” ifadesine yer verdi.

Bu çıkışın hemen ardından Eskişehir, Samsun, Muğla ve Bursa gibi özelleştirme saldırının hedefindeki dört kentte "Madenden eğitime, sağlıktan enerjiye; derhal devletleştirme" başlığıyla halk buluşmaları düzenlendi.

Dört buluşmada yan yana gelen yurttaşlar hem bu kentlerde yaşanan özelleştirme saldırılarına karşı detaylı bir döküm çıkarıp hem de mücadelenin nasıl büyütülmesi gerektiği tartıştı.

TKP'nin önümüzdeki dönem de özellikle madenler başta olmak üzere devletleştirme mücadelesini nasıl yükselteceği değerlendirildi.

Dört kentte yapılan halk toplantıları şöyle:

"Madenden eğitime, sağlıktan enerjiye; derhal devletleştirme" başlığıyla düzenlenen halk toplantılarının ilki cumartesi günü, TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler'in katılımıyla Eskişehir'de gerçekleşti.

Özelleştirme politikalarının uzun yıllardır tartışma konusu olduğu Muğla'da cumartesi günü düzenlenen toplantıda, özellikle enerji ve kamusal hizmetler başlıklarında TKP’nin “derhal devletleştirme” talebinin önemi vurgulandı. Toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katıldı.

Ertesi gün de devam eden toplantıların bir sonraki ayağı, TKP MK üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla Samsun'da düzenlendi. "Karadeniz holdinglere teslim olmayacak" toplantının öne çıkan sloganı oldu.

"Kırıntıları değil, ülkeyi istiyoruz" çağrısının yapıldığı Bursa toplantısı da dün TKP MK üyesi Alpaslan Savaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.