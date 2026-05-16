Patronların yağmasına karşı mücadelenin sesi yükseliyor: 'Madenden eğitime, sağlıktan enerjiye; derhal devletleştirme'

Ülkenin her tarafı delik deşik edilip, maden patronları kollanmaya devam edilirken madenlerin devletleştirilmesi talebi yükseltiliyor.

"Madenden eğitime, sağlıktan enerjiye; derhal devletleştirme" başlığıyla Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) düzenlediği halk toplantıları bugün Eskişehir'de başladı.

Bu hafta sonu üç kentte daha "devletleştirme" buluşmaları gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde madenlerin devletleştirilmesi çağrısı yapan TKP, "Türkiye’de maden işletmeleri insan hayatını hiçe sayan paragöz holdinglerin, çokuluslu tekellerin ve onların merdiven altı faaliyet yürüten taşeronlarının eline teslim edildi" açıklaması yapmış ve "Ülkemiz de halkımız da satılık değil" demişti.

İlk buluşma Eskişehir'deydi: Dışa bağımlılık, piyasacılık, çürüme...

TKP Eskişehir İl Örgütü'nün düzenlediği etkinliğe Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler katıldı.

Şiir dinletisiyle başlayan etkinlikte, Eskişehir İl Örgütü adına konuşan Fırat Çiftçi devletleştirmenin önemine vurgu yaparak Soma katliamını hatırlattı. Eskişehir’in Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren kamu yatırımları ile bilinen ve şekillenen bir kent olduğunu belirten Çiftçi konuşmasında Türkiye‘deki ve Eskişehir’deki son dönemdeki özelleştirmelere dikkat çekerek kamuculuğun önemini dile getirdi.

Aydemir Güler ise konuşmasında TKP'nin neden “devletleştirme” başlıklı bir siyasi kampanya başlattığını açıkladı. Aydemir Güler konuşmasında; 1980’ler itibariyle düzenin ve ekonominin piyasacılık konusunda konusunda ciddi adımlar attığından son 40 yıldaki özelleştirmelerin bunun somut sonucu olduğundan bahsetti. Yaşadığımız çürüme, uyuşturucu, dinci gericilik gibi sorunların da bu süreçle bağlantılı olduğunu söyleyen Güler, Osmanlı'dan günümüze Türkiye’nin geçirdiği iktisadi süreçleri planlama, dışa bağımlılık, piyasacılık açısından değerlendirdi.

Aydemir Güler

Güler son olarak yakın dönemde özellikle madencilik alanında yaşanan sorunlara değinerek devletleştirme talebinin son derece güncel ve gerçek bir siyasi talep olduğunu söyledi.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Güler’in ardından Küba ile dayanışma çağrısı yapılarak etkinlik sonlandırıldı.

Halk toplantıları Bursa, Samsun ve Muğla’da sürecek

TKP'nin "Madenden eğitime, sağlıktan enerjiye; derhal devletleştirme" başlıklı halk buluşmaları bugün ve yarın Bursa, Samsun ve Muğla ile sürecek.

Muğla: 16 Mayıs Cumartesi, saat 17.00, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer Salonu

Samsun: 17 Mayıs Pazar, saat 15.00, Atakum Belediyesi Cüneyt Arkın Salonu

Bursa: 17 Mayıs Pazar, saat 16.30, Kafa Sahne (Yüzüncüyıl Metro İstasyonu yanı)

TKP, "Doğal kaynaklarımıza, emeğimize ve madenlerimize sahip çıkmak için buluşuyoruz" diyor.