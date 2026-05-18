TKP’nin 'Derhal Devletleştirme' toplantısı Samsun'da yapıldı: 'Karadeniz holdinglere teslim olmayacak'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Türkiye'nin farklı kentlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından düzenlenen halk toplantılarının bir uğrağı da Samsun oldu. "Madenden eğitime, sağlıktan enerjiye derhal devletleştirme" başlıklı toplantı, Samsunluların yoğun ilgisiyle Atakum Belediyesi Cüneyt Arkın Salonu'nda gerçekleşti.

Kamusal alanların, tarım arazilerinin, enerji tesislerinin, farklı alanlarda üretim yapan fabrikaların "özelleştirme" adı altında sermayenin kontrolüne devredildiğinin altı çizilen toplantıda, toplum çıkarlarını gözeten bir planlama yerine, ülke kaynaklarının holdingleri zenginleştirmek için satıldığına dikkat çekildi.

'Örgütlü halkın neler yapabileceğini gösterdik'

Açılış konuşmasını Samsun İl Örgütü adına Tolga Kaan Ateşli yaptı.

Alaçam ilçesi Dürtmen Dağı'nda yürütülen mücadelenin kazanımla sonuçlandığını hatırlatan Ateşli, "Alaçam'da, yan yana gelen, mücadele eden, örgütlü bir halkın neler yapabileceğini gösterdik. Halkımız gücünün farkına varmalı. Şirketlerin büyük görünen güçleri halkın karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Dürtmen Dağı'na göz koyan Kanadalı şirket, halk yan yana gelince daha Alaçam'a adım atamadan defolup gitti" ifadelerini kullandı.

'Bu mesele ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği ile doğrudan ilgili'

Toplantıya konuşmacı olarak katılan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, "holdinglerin Samsun, Karadeniz ve ülkenin diğer bölgelerinde yaptıkları yatırımların bir kalkınma hamlesi değil, Osmanlı dönemindeki kapitülasyonlara benzer bir egemenlik devri olduğunu" dile getirdi.

Madenlerin derhal devletleştirilmesi gerektiğini ifade eden Sarı şöyle konuştu:

"Bu yeraltındaki kaynaklar, onları çıkarıp zenginlik üreten halka aittir, bu ülkeye aittir. Tam da bu nedenle özelleştirilen her bir maden bedelsiz devletleştirilmelidir. Ülkenin altını üstünü yağmalıyorlar. Yarın ilk tehlikede kapıya kilit vurup gidecekler ve bu ülkede biz kalacağız. Bizim olanı almak zorundayız. Bu mesele ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği ile de doğrudan ilgili."

Samsun'da özelleştirilen Eti Bakır İşletmeleri ve Ballıca Sigara Fabrikası'nı da hatırlatan Sarı, "Toplumun çıkarlarını gözeten, üretimi, ekonomiyi toplum çıkarları doğrultusunda merkezi olarak planlayan devletçiliğin ayağa kalkması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği durumda ortada ne Türkiye ne de yaşanılabilecek bir hayat kalır" ifadelerini kullandı.

Sarı'nın konuşmasının ardından söz alan Samsunlu yurttaşlar da özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yürütülen maden talanına karşı düşünce ve kaygılarını dile getirdiler.

Toplantı, piyasacılığa ve sermaye talanına karşı birlikte mücadele için örgütlülük çağrısıyla son buldu.