41 ilin valisi değişti: Fon vurgununda adı geçen Muğla Valisi merkeze çekildi
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 25.11.2026 , 01:13
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 41 ilde yeni vali atandı, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
AKP'li Şamil Tayyar, geçtiğimiz ay, bazı valilerin fona bulaştığını, bu nedenle Valiler Kararnamesi kapsamının genişletildiğini söylemişti.
Merkeze alınanlar arasında, fon vurgunuyla ilgili iddialarda adı geçen Muğla Valisi İdris Akbıyık da var.
Listede ayrıca 6 Şubat depreminde Hatay Valisi olan Rahmi Doğan ile Kartalkaya'daki otel yangını sırasında Bolu Valisi olan Abdulaziz Aydın bulunuyor.
İl sırasına göre merkeze alınan valiler şöyle:
- Amasya: Önder Bakan
- Bolu: Abdulaziz Aydın
- Burdur: Tülay Baydar Bilgihan
- Çanakkale: Ömer Toraman
- Elazığ: Numan Hatipoğlu
- Giresun: Mustafa Koç
- Iğdır: Mustafa Fırat Taşolar
- Kahramanmaraş: Mükerrem Ünlüer
- Kars: Ziya Polat
- Kırklareli: Uğur Turan
- Muğla: İdris Akbıyık
- Sakarya: Rahmi Doğan
- Sivas: Yılmaz Şimşek
- Şırnak: Birol Ekici
Üç atama dikkat çekti
Merkeze alınan valilerden üçünün adı daha önce kamuoyunda tartışılmıştı.
Geçtiğimiz ay Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın fonlara 20 milyon liradan fazla para yatırdığı öne sürülmüştü. İddiaya göre para 50 milyon liraya çıktı, ancak vali zamanında çıkış yapamadı ve parası tasfiye edilen bir fonda kaldı. Valiyi fonlara eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yönlendirdiği de iddia edildi. Aynı günlerde Akbıyık'ın, tutuklu Tera patronu Emre Tezmen'le çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf, vurgunun patlak vermesinden bir hafta önce çekilmişti.
Akbıyık sorulara “Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim? Benim özel hayatım” diye yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise 17 Kasım'da TBMM'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bakanlığa suç şüphesiyle işlem yapılan bir mülki idare amiri bildirilmediğini söyledi.
Akbıyık'ın yerine Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı.
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay Valisiydi. Arama kurtarma ve yardım dağıtımındaki aksaklıklar nedeniyle yoğun tepki çekti. Depremin 39. gününde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için valilikten istifa etti, ama aday gösterilmedi. Daha sonra Sakarya Valisi oldu. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden bir vatandaş, Doğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu, başvuru Yargıtay'da işleme konmadı.
21 Ocak 2025'te Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel yandı, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'dı. Aydın, yangını araştıran TBMM komisyonunda da dinlendi.
41 ile yeni vali
Kararnameyle 41 ile yeni vali atandı. Atananların çoğu başka bir ilin valisiydi. Bir kısmı ise bakanlık, mülkiye başmüfettişliği ve kaymakamlık görevlerinden geliyor.
İl sırasıyla yeni valiler:
|İl
|Yeni vali
|İl
|Yeni vali
|Ağrı
|Ömer Kalaylı
|Karabük
|Ramazan Bal
|Amasya
|Sezer Işıktaş
|Kars
|Abdullah Köklü
|Artvin
|Yavuz Selim Akkoç
|Kastamonu
|Kadir Çakır
|Balıkesir
|Kemal Çeber
|Kayseri
|Recep Soytürk
|Bartın
|Ali Çalgın
|Kırklareli
|Mehmet Ali Özkan
|Batman
|Yunus Sezer
|Kırşehir
|Turan Ergün
|Bayburt
|Yusuf Güni
|Kilis
|Yusuf Alperen Ayar
|Bitlis
|Ahmet Dilsiz
|Kütahya
|Avni Çakır
|Bolu
|Osman Ahsen
|Malatya
|Abdullah Erin
|Burdur
|Mehmet Yıldız
|Mardin
|Süleyman Elban
|Çanakkale
|Osman Hacıbektaşoğlu
|Muğla
|Seddar Yavuz
|Çorum
|Mehmet Mut
|Muş
|Meftun Dallı
|Edirne
|Ahmet Karakaya
|Sakarya
|Ekrem Canalp
|Elazığ
|Mustafa Eldivan
|Sivas
|Oktay Çağatay
|Gaziantep
|Tuncay Akkoyun
|Şanlıurfa
|Gökmen Çiçek
|Giresun
|Hasan Şıldak
|Şırnak
|Murat Sefa Demirürek
|Hatay
|Ali Hamza Pehlivan
|Tekirdağ
|Mustafa Masatlı
|Iğdır
|İsmail Özkan
|Tokat
|Ahmet Süheyl Üçer
|Isparta
|Nurçtaç Arslan
|Yozgat
|Ali Arslantaş
|İzmir
|İsmail Ustaoğlu
|Zonguldak
|Yılmaz Doruk
|Kahramanmaraş
|Musa Işın
AFAD, Polis Akademisi, 112...
Kararname valilerle sınırlı kalmadı. AFAD, 112 ve İçişleri Bakanlığı'nın bakanlık içi birimlerinde de değişiklik yapıldı. Polis Akademisi'nde de başkan değişti.
AFAD Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi. Bozkurt, Ekim 2023'ten beri AFAD Başkan Yardımcısıydı, Ocak 2026'da Ağrı Valisi olmuştu. Eski AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Hatay Valisi oldu.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü oldu.
Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk Teftiş Kurulu Başkanı, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı oldu.
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Balcı, Kasım 2024'te göreve atanmıştı.
soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
İLGİLİ HABER
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.