AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 41 ilde yeni vali atandı, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

AKP'li Şamil Tayyar, geçtiğimiz ay, bazı valilerin fona bulaştığını, bu nedenle Valiler Kararnamesi kapsamının genişletildiğini söylemişti.

Merkeze alınanlar arasında, fon vurgunuyla ilgili iddialarda adı geçen Muğla Valisi İdris Akbıyık da var.

Listede ayrıca 6 Şubat depreminde Hatay Valisi olan Rahmi Doğan ile Kartalkaya'daki otel yangını sırasında Bolu Valisi olan Abdulaziz Aydın bulunuyor.

İl sırasına göre merkeze alınan valiler şöyle:

Amasya : Önder Bakan

: Önder Bakan Bolu : Abdulaziz Aydın

: Abdulaziz Aydın Burdur : Tülay Baydar Bilgihan

: Tülay Baydar Bilgihan Çanakkale : Ömer Toraman

: Ömer Toraman Elazığ : Numan Hatipoğlu

: Numan Hatipoğlu Giresun : Mustafa Koç

: Mustafa Koç Iğdır : Mustafa Fırat Taşolar

: Mustafa Fırat Taşolar Kahramanmaraş : Mükerrem Ünlüer

: Mükerrem Ünlüer Kars : Ziya Polat

: Ziya Polat Kırklareli : Uğur Turan

: Uğur Turan Muğla : İdris Akbıyık

: İdris Akbıyık Sakarya : Rahmi Doğan

: Rahmi Doğan Sivas : Yılmaz Şimşek

: Yılmaz Şimşek Şırnak: Birol Ekici

Üç atama dikkat çekti

Merkeze alınan valilerden üçünün adı daha önce kamuoyunda tartışılmıştı.

Geçtiğimiz ay Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın fonlara 20 milyon liradan fazla para yatırdığı öne sürülmüştü. İddiaya göre para 50 milyon liraya çıktı, ancak vali zamanında çıkış yapamadı ve parası tasfiye edilen bir fonda kaldı. Valiyi fonlara eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yönlendirdiği de iddia edildi. Aynı günlerde Akbıyık'ın, tutuklu Tera patronu Emre Tezmen'le çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf, vurgunun patlak vermesinden bir hafta önce çekilmişti.

Akbıyık sorulara “Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim? Benim özel hayatım” diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise 17 Kasım'da TBMM'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bakanlığa suç şüphesiyle işlem yapılan bir mülki idare amiri bildirilmediğini söyledi.

Akbıyık'ın yerine Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay Valisiydi. Arama kurtarma ve yardım dağıtımındaki aksaklıklar nedeniyle yoğun tepki çekti. Depremin 39. gününde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için valilikten istifa etti, ama aday gösterilmedi. Daha sonra Sakarya Valisi oldu. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden bir vatandaş, Doğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu, başvuru Yargıtay'da işleme konmadı.

21 Ocak 2025'te Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel yandı, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'dı. Aydın, yangını araştıran TBMM komisyonunda da dinlendi.

41 ile yeni vali

Kararnameyle 41 ile yeni vali atandı. Atananların çoğu başka bir ilin valisiydi. Bir kısmı ise bakanlık, mülkiye başmüfettişliği ve kaymakamlık görevlerinden geliyor.

İl sırasıyla yeni valiler:

İl Yeni vali İl Yeni vali Ağrı Ömer Kalaylı Karabük Ramazan Bal Amasya Sezer Işıktaş Kars Abdullah Köklü Artvin Yavuz Selim Akkoç Kastamonu Kadir Çakır Balıkesir Kemal Çeber Kayseri Recep Soytürk Bartın Ali Çalgın Kırklareli Mehmet Ali Özkan Batman Yunus Sezer Kırşehir Turan Ergün Bayburt Yusuf Güni Kilis Yusuf Alperen Ayar Bitlis Ahmet Dilsiz Kütahya Avni Çakır Bolu Osman Ahsen Malatya Abdullah Erin Burdur Mehmet Yıldız Mardin Süleyman Elban Çanakkale Osman Hacıbektaşoğlu Muğla Seddar Yavuz Çorum Mehmet Mut Muş Meftun Dallı Edirne Ahmet Karakaya Sakarya Ekrem Canalp Elazığ Mustafa Eldivan Sivas Oktay Çağatay Gaziantep Tuncay Akkoyun Şanlıurfa Gökmen Çiçek Giresun Hasan Şıldak Şırnak Murat Sefa Demirürek Hatay Ali Hamza Pehlivan Tekirdağ Mustafa Masatlı Iğdır İsmail Özkan Tokat Ahmet Süheyl Üçer Isparta Nurçtaç Arslan Yozgat Ali Arslantaş İzmir İsmail Ustaoğlu Zonguldak Yılmaz Doruk Kahramanmaraş Musa Işın

AFAD, Polis Akademisi, 112...

Kararname valilerle sınırlı kalmadı. AFAD, 112 ve İçişleri Bakanlığı'nın bakanlık içi birimlerinde de değişiklik yapıldı. Polis Akademisi'nde de başkan değişti.

AFAD Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi. Bozkurt, Ekim 2023'ten beri AFAD Başkan Yardımcısıydı, Ocak 2026'da Ağrı Valisi olmuştu. Eski AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Hatay Valisi oldu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk Teftiş Kurulu Başkanı, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı oldu.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Balcı, Kasım 2024'te göreve atanmıştı.

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