2023 yılı başıydı. Yeni yıl borsa kriziyle birlikte gelmişti. 2022 yılında yüzde 196 oranında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, kısa sürede yüzde 20 değer kaybetmişti. Borsa İstanbul'un yeni yıla sert düşüşler ve devre kesicilerle girmesinin Ankara'da panik havası yarattığı ve ekonomi yönetiminin gidişata çareler aramaya başladığı söyleniyordu.

Halk TV yazarı Barış Soydan’ın yazısı o günlerde kaleme alındı. Yazıya göre Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı borsadaki gelişmelerle ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu. Raporda manipülatör gruplarının AKP’li bazı isimlerle ortak hareket ettiği ve borsayı soygun için kullandığı söyleniyordu.

Barış Soydan, “İşin ilginci, kulisler bu ince buz üzerinde tepinen ve hesaplaşmalara giren grupların mücadelesi ile kaynıyor” diye başlıyor, “Bazı tespit ve ihbarlar dikkate alınarak sınırlı bir mahiyette başlayan soruşturmanın gitgide şekil, içerik ve hedef değiştirdiği, borsada ortak hareket eden bazı gruplar ve bunlar içerisinde özellikle kripto varlıklarla da bağlantıları olanların hedefte olduğu kaydedilenler arasında” diye devam ediyordu.

İddialara göre hedefteki gruplar soruşturmayı öğrenince siyasi bağlantılarını kullanarak rakiplerini tasfiyenin bir aracı haline getirmek istemişti. Bu soruşturmayı, Ünsal Ban merkezli devam eden soruşturma ile birleştirmek ve hedefe koydukları kişileri o dosyaya dahil etmek için yoğun çaba harcamışlardı. Amaçları, casusluk gibi ağır suçlamalar bulunan Ban soruşturması sayesinde rakiplerini tasfiye etmek ve borsanın tek hâkimi haline gelmekti.

Bu gelişmeler üzerine istihbaratın yaptığı çalışmada manipülatör gruplarının AKP’li bazı isimlerle ilişkisinin tespit edildiği, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporda bu konuda da bilgilerin yer aldığı öne sürülüyordu. Ancak yapılacak bir operasyonun seçim öncesinde piyasayı alt üst edeceği, ortaya bilgi belge saçılacağı endişesiyle sessiz kalma yoluna gidilmişti.

O tarihte Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e konuştu. “Erdoğan’ın rakibi borsa ve ekonomi verilerini soruşturma sözü verdi” başlığıyla aktarılan röportajda “Borsa İstanbul’un soygun aracına dönüştürüldüğünü” söyleyen Kılıçdaroğlu, “Küçük yatırımcının nasıl soyulduğunu biliyorum, bu nedenle ilk soruşturmayı borsada başlatacağız” diye devam ediyordu.

TİP vekili Ahmet Şık da MİT Raporu iddiasını Meclis’e taşıdı. Şık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Basında yer alan iddialar doğru mudur? MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen raporda ismi geçen AKP’li isimler kimlerdir…İddia konusu raporda borsayı manipüle eden grupların içerisinde yer alan AKP’lilerin kaçı bürokrat olarak görev yapmaktadır?” diye soruyordu.

Özetle bugünlerde tartıştığımız fon vurgununu ve borsa manipülasyonunu, MİT, Cumhurbaşkanı, AKP, muhalefet partisi lideri, Meclis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay biliyordu. Üç yıl boyunca hiçbir adım atılmaması ve soygunun sorunsuz devam etmesi bunun bir düzen olduğunun en temel göstergesi. Düzen soygun üzerine kurulu.

İşin bir yönü ve ana doğrultusu bu. Bir de MİT raporunun üç yılın ardından ve fon vurgunu gündemde geldikten üç ay sonra yeniden dolaşıma sokulması var. Bunun nedenine bir süredir soL TV’de işaret ediyoruz… Bir kez daha hatırlatalım. Fon soygunu gündeme ilk geldiğinde Yeni Partili vekil Deniz Yavuzyılmaz, “Akın Gürlek-Hakan Fidan” savaşı demişti, o savaşın parçası olan isimler, AKP içindeki güç mücadelesinde rakiplerini alt etmeye odaklamış durumda.

Kimse soyulan yüz binleri düşünmüyor, herkes güç mücadelesinde kendi koltuğunu sağlama almaya odaklanmış durumda.

Hatta iş öyle bir noktaya gelmiş durumdaki, içinde yaşadığımız bu düzen şakayla da karışık olarak şöyle tarif ediliyor: Fon Vurgununun ardından HGS vurgununa da müdahale edilmesinin ardından sabırları taşan AKP'li yöneticiler, “Bizim çocuklar taş mı yesin” diye tepki gösterdi!

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