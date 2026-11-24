Fon vurgunundan 2 milyar lira elde ettiği için 19 gündür cezaevinde olan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuş, hakimlik bu isteği kabul etmiş.

Yani Kaya, sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmiş.

Peki, Kaya’nın sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edildiği hapishanelerde durum ne?

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Avrupa Konseyi Cezaevi İstatistikleri (SPACE) raporlarından derlediği verilere göre, hapishanede hayatını kaybeden mahpus sayıları yıllara göre şu şekilde:

2018 yılında toplamda 107 mahpus ceza infaz kurumunda,

2019 yılında toplamda 95 mahpus ceza infaz kurumunda,

2020 yılında toplamda 128 mahpus ceza infaz kurumunda,

2021 yılında 101 mahpus ceza infaz kurumunda, 345 mahpus ceza infaz kurumunun dışında,

2022 yılında 108 mahpus ceza infaz kurumunda, 364 mahpus ceza infaz kurumunun dışında olmak üzere toplamda 742 mahpus,

2023 yılında 97 mahpus ceza infaz kurumunda, 379 mahpus ceza infaz kurumunun dışında olmak üzere toplamda 476 mahpus,

2024 yılında 120 mahpus ceza infaz kurumunda, 625 mahpus ceza infaz kurumunun dışında olmak üzere toplamda 745 mahpus yaşamını yitirmiştir.

Bir yanda cezaevlerinde hayatını kaybeden yüzlerce kişi var.

Diğer yanda ise cezaevlerinde ciddi sağlık sorunları yaşayan yüzlerce hasta tutuklu var.

İHD’nin raporuna göre, cezaevlerinde en az bin 412 hasta tutuklu bulunurken, bunların 335’i ağır hasta.

Bu tutukluların talepleri yıllarca iktidar tarafından görmezden gelinirken, 19 gün cezaevinde kalıp tahliye edilen Fatma Betül Sayan Kaya’nın durumu diyecek söz bırakmıyor.

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