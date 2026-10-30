Fon soruşturmasında AKP'li isimden yeni iddia: 'Valiler Kararnamesi'nin kapsamı genişletildi'

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Tayyar, bazı valilerin de fon soruşturmasıyla bağlantısının tespit edildiğini, bu nedenle bir süredir yayımlanması beklenen Valiler Kararnamesi'nin kapsamının genişletildiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, Valiler Kararnamesi'nin son şeklinin verildiğini ve kısa süre içinde yayımlanmasının beklendiğini belirtti.

Kararnamenin daha önce yayımlanmasının beklendiğini söyleyen Tayyar, gecikmenin nedenine ilişkin şu iddiayı ortaya attı:

Valiler kararnamesinin eli kulağında. Son şekli veriliyor. Aslında daha önce yayınlanması bekleniyordu. Bazı valilerin fona bulaştığı tespit edilince kapsam genişletilmiş. Sanırım çok gecikmeden kararname yayınlanacak.

Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca valiler değil, fonlarla ilişkili bürokratların da görevden alınması konusunda kararlı olduğunu duyduğunu belirterek, "Bu kararlılık, mağduriyetlerin giderilmesi kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Fonlarda milyonlar erirken, kamu görevlilerinin bu ilişkilerdeki rolü de tartışılıyor. Kimlerin neye yatırım yaptığı, paranın nereye aktarıldığı ve kamu gücünün bu ilişkilerde nasıl kullanıldığı soruları yanıtsız kalmamalı. Bu düzenin karanlıkta kalan ilişkilerini aydınlatmak için soL'a abone olun.

Muğla Valisi'nin fon yatırımı gündeme gelmişti

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen kamu görevlilerinden biri de Muğla Valisi İdris Akbıyık oldu.

Akbıyık, TERA fonlarına 20 milyon TL'den fazla para yatırdı. Yatırımının değerinin 50 milyon TL'yi aştığı, ancak fonlardaki ödeme krizi nedeniyle parasını çekemediği öne sürüldü. Valinin ailesinin birikimlerinin de fonlarda kaldığı iddia edildi.

Akbıyık, konuya ilişkin Nefes gazetesinin sorularını yanıtlarken, "Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim? Benim özel hayatım, hukuki haklarımı da arıyorum" dedi.

Şamil Tayyar ise bu açıklamanın ardından Akbıyık'ı istifaya çağırdı. Tayyar, kamu görevinde bulunan bir valinin fon yatırımlarına ilişkin iddiaları özel hayat kapsamında değerlendiremeyeceğini savundu.

Fon soruşturması genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, TERA, Pusula, Hedef ve Bulls gibi finans kuruluşlarının işlemlerini kapsıyor.

Soruşturma kapsamında MASAK, söz konusu şirketlerin bağlı kuruluşlarında görev yapan toplam 117 yöneticinin mali hareketlerini inceleyerek hazırladığı analiz raporlarını Başsavcılığa iletti. İnceleme, fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki yatırımcılarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Başsavcılık ayrıca şirket yöneticilerinin 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini istedi.

Fon krizinin siyasi bağlantıları da soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin hesaplarındaki paraların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için bankalara yazı gönderildiği de kamuoyuna yansımıştı.

Şamil Tayyar'ın son açıklaması ise soruşturmanın kamu bürokrasisine uzanabileceği iddiasını gündeme taşıdı. Ancak Tayyar'ın sözünü ettiği valilerin kim olduğu, haklarında hangi işlemlerin yürütüldüğü ve Valiler Kararnamesi'nin gerçekten bu nedenle genişletilip genişletilmediği henüz açıklığa kavuşmuş değil.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.