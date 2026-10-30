AKP içindeki fon kavgası büyüyor: Parti içi savaşın tarihi öne mi çekildi?

AKP iktidarı için fon soygunu büyük bir kriz olmaya devam ediyor.

Krizin nedeni tek başına 500 bin yurttaşın dolandırılması, dolandıranların da önemli bölümünün AKP bağları değil tek başına.

Soygunun gündeme gelme biçimi, soygunla bağı olan AKP’lilerin doğrudan içeriden bir sızıntının sonucu olarak ortaya çıkması, AKP’de Erdoğan sonrasına hazırlanan hiziplerin soygunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve hatta köpürtmesi esas kriz başlıkları olmuş gibi görünüyor.

'Erdoğansız Türkiye ve AKP kavgası' öne çekildi iddiası

AKP içindeki bu kriz ve savaş hali artık yandaş yazarlar tarafından da açıkça ilan edilir hale gelmiş durumda.

Erdoğan’ın eski metin yazarı olan, eski AKP’li vekil Aydın Ünal, bugün Yeni Şafak’ta bu durumu gözler önüne seren bir yazı yazdı.

Erdoğan’ın önümüzdeki seçimi kazanacağını düşündüğünü, bu seçim zaferinden hemen sonra bir sonraki seçim referans alınarak “Erdoğansız Türkiye” ya da “Erdoğansız AKP” tartışmalarının başlamasını beklediğini belirten Ünal, son gelişmelerin bu tarihin öne çekileceğini gösterdiğini yazdı.

“2027 ya da 2028’de yapılacak seçimler sonrası başlaması beklenen tartışmalar erkene alınmış olabilir mi?” diye soran Ünal, “Biraz daha açık yazayım: Erdoğan’a bir tuzak kuruluyor olabilir mi? Başta fon krizi olmak üzere, muhtemel riskler çözümsüz bırakılarak Erdoğan’ın altı oyuluyor olabilir mi?” dedi.

Daha önce “Finans kriziyle, Erdoğan’a yöneltilmesi muhtemel saldırı, tüm diğer öncekilerden farklı: Bu sefer tuzak içerden kurulmuş olabilir; ya da içerden birilerinin hatası, Erdoğan’a tuzak olarak dönebilir” diyen, sonrasında da “Fon konusunda umutsuzluğa kapılmaya başladım. Zamana yayacaklar ve konunun üstü kapatılacak gibi görünüyor” ifadesini kullanan bir isim Aydın Ünal.

Dolayısıyla bu konuda yazıp çizdikleri, AKP içindeki diğer isimlerden biraz farklı.

Şimdi yeniden son yazısına dönelim:

Şu ana kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizi çözebilmesi için elini rahatlatacak bir hamle gördük mü? Krizde sorumluluğu apaçık olduğu halde, çıkıp, mertçe ‘Benim hatam, kusurum, ihmalim var, daha fazla yük olmak istemem’ diyerek kenara çekilen oldu mu hiç? Gönüllü bedel ödemeyi bir kenara bırakalım; tutuklayıp, serbest bırakıp sonra yine tutuklamalar… Tedbir koyup, kaldırıp, yeniden koyup, yeniden kaldırmalar… Neler oluyor Allah aşkına? Neler dönüyor?

Ünal, kamuoyu gündemine giren AKP’deki vurguncuların tek birinin bile hesap vermemesini, yargı kararı skandallarını ve son Pasifik Holding kararını hatırlatıp isyan ediyor.

'15 Temmuz darbe girişiminden daha büyük bir tuzakla karşı karşıya' iddiası

Ünal’a göre tüm bu yapılanlar, Erdoğan’a karşı parti içinden kurulan tuzakla ilgili:

Krizin daha fazla aydınlatılması gerekirken her gün daha fazla karanlığa bürünmesi, bende olduğu kadar sizde de 'Erdoğan’a karşı içerden bir tuzak' şüphesini uyandırmıyor mu? Birileri, hem de içerden birileri, 'dış mihraklara' gelmeden önce 'iç mihraklar', yaklaşan seçim öncesinde, fon krizi üzerine bir oyun inşa ediyor şüphesi gittikçe büyüyor. Siyasi tarihinde Erdoğan’ı en çok yoran, vefasızlık ve ihanet oldu. Belki de bir yenisiyle karşı karşıya Erdoğan; hem de en büyüğüyle. Belki, darbe senaryolarından, 27 Nisan’dan, 7 Şubat’tan, 17-25 Aralık komplosundan, 15 Temmuz darbe girişiminden daha büyük bir tuzakla karşı karşıya.

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Neden önemli?

AKP içinde kriz olduğu, Erdoğan sonrasına ilişkin bir güç savaşı yaşandığı açık.

Ünal, bu açık savaşı diğer tarafların yaptığı gibi Erdoğan’ı kalkan yaparak gündem edenlerden sadece biri.

Ünal’ın bu sözlerini diğerlerinden daha önemli hale getirense, zamanlamaya dair vurgusu.

Gerçekten de AKP içindeki esas hesaplaşmanın 2027 ya da 2028 seçimleri sonrasına kalacağı düşünülüyordu ancak Ünal’ın dediği gibi, fon soygunu da bir işaret fişeği haline geldi ve kavga daha da büyük hız kazandı.

Belli ki önümüzdeki günlerde bu kavganın bir sonucu olarak fon soygunuda yer alan yeni AKP’lileri, yine bir AKP içi sızıntı sayesinde öğreneceğiz.

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