Pasifik Holding vurgununun öyküsü: Patlayan bomba tahmin edilenden daha büyük olabilir!

Bir iş merkezi var, Next Level diye geçiyor, devletin bir yeri. Devletin bütün adamları buraya geliyor. Bütün iş adamları orada. Burayı devlet mi yönetiyor yoksa Sadık Soylu mu? Bir de Erdal Kayapınar diye biri var. Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü'ymüş kendisi. Bununla ilgili FETÖ soruşturması var, nasıl kapandı? Bu kişi devletin binasında bakan gibi nasıl oturuyor? Savcılar delil istiyor. Kamera kayıtları var gidin, bakın. İnanın, bakanlık personeli Murat Kurum'u o adam kadar aramıyordur.

Ülkücü mafya Sedat Peker’in bu sözleriyle gündem olmuştu Next Level.

Sonra Ankara’nın ortasına hançer gibi saplanan bu binanın öyküsü uzun uzun konuşuldu

Gelin önce o öyküyü hatırlayalım.

Sizi ilk olarak 2019’a, o dönem soL’da yer verdiğimiz bir habere götürelim:

Fatih Erdoğan 1978 Rize Güneysu doğumlu ve Tayyip Erdoğan’ın hemşehrisi. Eşi Asuman Erdoğan halen AKP Ankara Milletvekili. MKYK üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ailenin Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden hemen sonra 1995 yılında kurulan Orpaş Gıda ise bu belediyenin gıda alım ihalelerinde oldukça başarılı olan bir şirket. 2011 yılına kadar Gökçek’ten aldığı ihalelerin toplamının 200 milyon TL’ye ulaştığına dair haberler basına yansıdı. Pasifik İnşaat’ın ilk önemli projesi Next Level. TOKİ aracılığıyla satılan araziyi yüzde 31 arsa payı ile alan Pasifik İnşaat projeyi tamamladı ve açılışı Tayyip Erdoğan büyük bir törenle yaptı. Projenin finansmanı tabii ki kamu bankalarından (Ziraat Bankası ve Halk Bankası). Proje satışı süresince, AŞTİ manzaralı kral dairelerinin 3,3 milyon TL gibi İstanbul Boğazı'ndaki dairelerden daha pahalı fiyatlara alıcı bulduğu, özellikle iş dünyasının bu dairelere büyük ilgi gösterdiği haberleri basına yansımıştı. Sonradan anlaşıldı ki, devletten ihale, maden ruhsatı, enerji ruhsatı gibi ruhsat izinlerini almak isteyenler bu projeden kat satın almaya zorlanıyorlardı.

Kamu bankalarının Next Level’daki alacakları, teminat yapıları ve kredilerin tahsilat performansı sır gibi saklanıyor. Aynı şekilde, TOKİ’ye hasılat payı ödemelerini tam ve süresinde yapıp yapmadığı da merak konusu.

Bir holdingin büyümesi, yayılması için hayli prestijli bir başlangıç öyküsü değil mi?

Ancak bu ballı projenin öyküsü burada bitmiyor.

Pasifik İnşaat'a ait Next Level AVM'ye Ziraat Bankası tarafından el konulduğu haberleri gündeme geldiğinde şirket, “El konulmadı, kendi isteğimizle varlık - borç takası yöntemi ile sattık” diyordu.

Pasifik İnşaat bu satışla o dönem, 2019 yılında tam 412 milyon lira borçtan kurtuluyordu.

Peki, kimdi bu Pasifik Holding, kamu kaynakları neden onun için seferber ediliyordu?

Bir holdingin yükseliş öyküsü

Holdingin yola çıkış öyküsü Orçay ile başlıyor, 1986 yılında.

Rize çıkışlı olan bu şirket, çay işini gıda işine de dönüştürerek yoluna devam ediyor, yukarıda da aktardığımız üzere AKP’li belediyeler döneminde “iş bağlamaya”, ihale almaya başlıyor.

Sonra AKP iktidarında "en ballı kâr kapısı" olarak görünen inşaat işine giriyor.

2008 yılında Pasifik İnşaat kuruluyor, 2011 yılında da meşhur Next Level projesinin inşaatına başlanıyor.

Sonrasında Ankara’nın kalbine saplanan bir diğer hançer olarak tarif edilen "Merkez Ankara" projesi gündeme geliyor.

İnşaatında iş cinayetleriyle büyüyen bu projeye karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada bilirkişi raporu hazırlanıyor, raporda, "Merkez Ankara" projesinin hukuksuzluğu tescilleniyor.

Ancak tabii ki bu rapor projeyi engellemeye yetmiyor, “yola devam” ediliyor.

İki büyük kırılma

2019’a gelindiğinde şirkete seviye atlatan stratejik bir adım daha atılıyor.

Pasifik Eurasia ile şirket lojistik sektöründe faaliyete başlıyor. Buna ek olarak Destel Bilişim ile teknoloji sektörüne giriş yapılıyor, Çin’den Avrupa’ya ilk ihracat blok treni taşımacılığı da yine bu yıl gerçekleşiyor.

Yerel bir çay üreticisinin böylesine büyük bir hızla büyümesi ve üstelik Çin’e kadar uzanacak stratejik alanlara girmesi doğrudan iktidar bağı ve planıyla ilgili olabilirdi, bunu da not edelim.

2021 yılında ilk aile şirketi Orçay, Borsa’da (BİST) işlem görmeye başlıyor, Pasifik GYO (PSGYO) da aynı şekilde BİST'te işlem görmeye başlıyor.

2023’e gelindiğinde nihayet Pasifik Holding A.Ş. kuruluyor, şirket büyük bir hızla büyümeye devam ediyor.

2024’te Pasifik Eurasia, uluslararası ilk Demiryolu Tren İşletmecisi olarak faaliyete başlıyor, bir yıl sonra China Railway ile Çin -Türkiye ve devamında Avrupa hattında düzenli tren seferleri yapılıyor.

Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’in üretimine başlanıyor, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeler yapıldığı duyuruluyor.

Kısacası Rize’de çay satarak başlayan öykü, iktidarın açtığı yolda 5 ana sektörde faaliyet gösteren ve 55 şirketten oluşan devasa bir servete uzanıyordu.

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İktidarın desteği nasıl bir rol oynadı?

AKP iktidarının bu süreçteki desteği sadece şirketin Rizeli patronlarından Fatih Erdoğan’ın eşi Asuman Erdoğan'ın AKP’de vekillik, yöneticilik ve bakan yardımcılığı yapmasından ibaret değil.

Bunun açtığı bir alan olduğu muhakkak ya da Gökçek gibi AKP’lilerin verdiği ihalelerin…

Örneğin 2021 yılında AKP’li Eyüpsultan Belediyesi iki arazisini Fatih Erdoğan’ın şirketine 1,7 milyar TL’ye satarken arazilerin o dönemki güncel değeri haberlere göre tam 5,3 milyar TL’ydi.

Alınan ballı ihaleler, inşaat ve arsa vurgunu iddiaları bir yana, insansız helikopter ve demiryolu taşımacılığı şirketin girdiği iki kritik alan olarak son dönemde öne çıktı.

Pasifik Eurasia, kurulduktan kısa süre sonra Türkiye’nin demiryolu taşımacılığının en kritik aktörlerinden biri oldu.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile birlikte imzalanan sözleşmenin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin ve Avusturya demiryolları ile çeşitli anlaşmalar imzalayarak Avrupa’dan Çin’e kadar çift yönlü olarak tüm güzergâh boyunca intermodel ve multimodel taşıma modlarını da kullanarak demir yolu taşımalarını başarıyla gerçekleştiriyor. 2020 yılında, Türkiye’den hareket ederek Çin’in Xi’an kentine ulaşan ilk ihracat treninin taşımasını gerçekleştiren Pasifik Eurasia, sektörde öncü olmaya devam ediyor.

Şirket, kendi sitesinden demiryolu taşımacılığı konusundaki gelişimini böyle duyuruyor.

Şimdi de kısa süre önce TRT’de yayımlanan bir haber aktarıp, şirketin AKP’nin savunma planlamasında açtığı yolda nasıl ilerlediğine bakalım:

Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN’in başarı dolu yolculuğu devam ediyor… Yakın gelecekte askeri gemiler başta olmak üzere çok sayıda deniz aracına iniş-kalkış yapabilecek yeni bir versiyon yolda… Ayrıca mevcut ALPİN’in kamikaze dron atabilen modeli de SAHA 2026’da ilk kez sergilendi.

Kısacası öyle hızlı bir büyüme öyküsünden söz ediyoruz ki, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 2025’in başında "1 milyar dolar olan ciromuzu 2025'te 5 katına çıkaracağız" diyordu.

Büyüdükçe büyüdüler.

Peki, nasıl oldu bu?

AKP iktidarı kimi kritik sektörlerde, kendisine yakın orta ya da küçük ölçekli patronları büyütecek çok sayıda hamle yaptı bu zamana kadar. Pasifik de bu hamlelerden biri olarak görülebilir.

Şimdi iktidar içinde ciddi bir dağınıklığın baş gösterdiği, Erdoğan sonrasına hazırlık yapıldığı iddiaları yandaş yazarlar tarafından dile getirildiği sırada, kontrolsüz şekilde büyüyen ve güç mücadelesinde birer aktör halini alabilecek olanlara geldi sıra, öyle görünüyor.

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Fon krizi nereye doğru patlayacak?

Çaydan gıdaya, oradan inşaata, demiryolundan da insansız helikoptere uzanan bir öyküden söz ediyoruz.

Şimdi bu öykü ciddi bir patlamanın eşiğinde.

Türkiye uzun süredir iktidar temsilcilerinin de doğrudan göbeğinde yer aldığı fon vurgununu konuşuyor.

Bu vurgunda AKP bağları olan isimler ilk kez 2026’nın 26 Eylül’ünde gündeme gelmişti.

Yani biz Fatma Betül Sayan Kaya’nın adını duyduğumuz gün, Pasifik Holding’in malvarlığı hakkındaki tedbir kararı haberi de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak bu tarihten sadece iki gün sonra şunu yaşadık:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 5237 sayılı TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına dair yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 26.09.2026 tarihinde yazılan müzekkerede özetle; aşağıda belirtilen kişi ve kurumların hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği,

İlgili kurumları nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Evet, SPK karar değiştirmiş, Pasifik Holding hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı.

Dün, yani aradan tam bir ay geçtikten sonra şirketin hisselerinin yüzde 80’ine sahip olan üç ortak Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdülkerim Fırat ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Erdoğan hakkında tedbir kararı geldi.

Bu isimlerin fon soruşturması kapsamında şüpheli olduğu, ellerindeki mal varlıklarını elden çıkarabileceğine değiniliyordu.

Peki, madem böyle bir şüphe vardı, bir ay önceki tedbir kararı neden kaldırılmıştı?

Tedbiri kaldıran isim, kısa süre önce sağlık sorunu nedeniyle istifa edip, aynı gün Erdoğan tarafından görevden alındığı duyurulan SPK Başkanı Mahmut Sütcü’ydü.

Bu adım neden, kimi, hangi AKP’lileri ya da patronları korumak için atıldı şimdilik bilinmiyor.

Ancak belli ki AKP içindeki kavganın freni boşalmış durumda ve fon vurgunu kapsamında doğrudan AKP bağlantılı isimlerin icraatları ortaya çıkmaya devam edecek.

Bu isimler arasında bulunan Pasifik Holding şu ana kadar ortaya çıkan “en büyük ve hacimli balıklardan” biri gibi duruyor.

Dolayısıyla buradaki patlamanın başka patlamalara da yol açması olası…

GÜNCELLEME: Tam da haberde sıraladığımız nedenlerle ve AKP’deki krizin de bir sonucu olarak, haberi yayımladıktan sadece iki saat sonra bu kez Pasifik Holding yöneticileri hakkında alınan son tedbir kararı da kaldırıldı. Bu gelişmeler AKP'deki fon gündemli bilek güreşinin sürdüğünün teyidi niteliğinde.

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