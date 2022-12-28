AKP’li vekilin eşinden milyarlık vurgun

Megakent İstanbul’daki milyarlarca liralık bir kupon arazi rantı daha gün yüzüne çıktı. AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılının Aralık ayında, Kemerburgaz’daki toplam 78 bin metrekare büyüklüğündeki iki arazisini tüm itirazlara rağmen satışa çıkardı.

16 Aralık 2021 tarihinde yapılan haberle AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne ait arazilerin AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a satıldığını duyuruldu. Arazilerin Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye toplam 1 milyar 774 milyon liraya satıldığı belirtildi. 1 Nisan 2022 tarihinde de iki arazinin tapu devri gerçekleştirildi ve arazi resmi olarak Fatih Erdoğan’ın şirketinin oldu.

Halkbank ayrıntısı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 23 Aralık’ta Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada ise milyarlık rant güz yüzüne çıktı. Şirket, satın aldığı iki arazinin değerini belirlemek için “Gayrimenkul Değerleme Raporu” hazırlattı. Raporda iki arsanın piyasa değerinin 5 milyar 389 milyon TL olduğu ifade edildi.

Yani rapora göre, Fatih Erdoğan’ın nisan ayında 1 miyar 774 milyon TL’ye aldığı arazilerin değeri 9 ayda 3 milyar 615 milyon TL (Yüzde 211 oranında) arttı.

Raporda, satıştan sonra arazilerin Halkbank’a ipotek ettirildiğinin belirtilmesi de dikkat çekti. Fatih Erdoğan’ın kamu bankası olan Halkbank’tan kaç milyon liralık kredi kullandığı ve arazileri kredi alarak satın alıp almadığı ise açıklanmadı.

Fatih ve Asuman Erdoğan

En değerli arazileri aldı

15 Aralık’ta da kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş., Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü’ndeki arsasını “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle Fatih Erdoğan'a ait Pasifik GYO şirketine sattığını açıklamıştı. 39 bin 584 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak projeyle toplam 7 milyar 770 milyon TL gelir elde edilmesi planlanırken projede şirketin de araziden 3 milyar 496 milyon TL kazanacağı ifade edilmişti.

İstanbul Beşiktaş'taki askeri lojman ihalesini de geçen yıl 2,6 milyar TL bedelle Pasifik GYO şirketi almıştı. Projeyle 6 askeri lojman binası yıkıldı ve arazide inşaat başladı. Ancak yan taraftaki Akademiler Sitesi ve bazı apartmanların, ana yolla tek bağlantısı olan sokak kapatıldı. Mağdur olan site sakinleri imar planlarına itiraz etti. Dava dosyasına giren bilirkişi raporu, sokağın özel mülkiyete geçmesinin hukuksuz olduğunu belirtti.

Gökçek'in de gözdesiydi

Fatih Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hemşerisi. Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Erdoğan’ın Orpaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 ile 2014 yılları arasında tam belediyeden tam 142 milyon TL’lik dört ayrı ihale aldı.

ABB’ye ait eski EGO Garajı’nın bulunduğu 124 dönümlük arazi de, 2015 yılında Erdoğan’ın sahibi oldu Pasifik İnşaat ile Çiftay Adi Ortaklığı’na ihale edilmişti. Emlak GYO’dan hasılat paylaşım modeliyle satılan arazi tartışmalara neden olmuştu. Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti. Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konulmuştu.