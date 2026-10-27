Fon soruşturması: Pasifik Holding için kaldırılan tedbir kararı 1 ay sonra 3 patronu için tekrar talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın başkanlığındaki Pasifik Holding’in üç ortağı hakkında harekete geçti. Holding hakkındaki tedbir yaklaşık bir ay önce kaldırılmıştı. Savcılık bu kez Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat’ın mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Pasifik Holding’in üç büyük ortağının mal varlıklarına tedbir konulması için talimat verildi.

Pasifik Holding hakkında bir ay önce de tedbir kararı verilmiş ancak bu karar kısa süre içerisinde kaldırılmıştı. Yeni talimat bu kez tedbir şirketin kendisine değil, şirketin üç büyük ortağına yönelik.

Serbestiyet'in haberine göre, talimat yazısında adı geçen üç isim şöyle: Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdülkerim Fırat ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Erdoğan.

Fatih Erdoğan, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi. Üç ortak birlikte holding hisselerinin yüzde 80,01'ine sahip. Yani şirketin büyük bölümü bu üç kişinin elinde.

Şirket 'ilişkimiz yok' demişti

Pasifik Holding, önceki tedbirin kaldırılmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama yapmıştı. Şirket bu açıklamada, soruşturmaya konu sorunlu fonlarla hiçbir ilişkisi olmadığını savunmuştu.

Pasifik Holding, büyük ölçekli gayrimenkul projeleri ve kamudan aldığı ihalelerle tanınıyor. Holdingin projeleri arasında Ankara’daki Merkez Ankara, İstanbul’daki Next Level İstanbul ve Next Level Country var.

Pasifik Holding’in Ankara’daki Next Level iş merkezi, 2021'de Sedat Peker’in iddialarında da gündeme gelmişti. Peker, kamu ihaleleri, siyasi ilişkiler ve rüşvet iddialarını dile getirirken bu projeyi de anmıştı.

Pasifik Holding’in lojistik kolu Pasifik Eurasia, Türkiye’de demiryolu yük taşımacılığında önemli bir hacme sahip. Şirket, TCDD’den kiraladığı lokomotiflerle Avrupa ve Çin hatlarında kendi trenlerini işletiyor.

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