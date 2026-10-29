Fon vurgununda Muğla Valisi'nin de parası kalmış: İddiaları yalanlamadı, 'Cevap vermek zorunda mıyım' dedi

Fon vurgununda 1,5 aydır isimler ve listeler gizleniyor. Bu isimler arasında çok sayıda bürokratın bulunduğu yönündeki iddialar yayılıyor.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın aktardığı bilgilere göre, listelerde adı geçenlerden biri, Muğla Valisi İdris Akbıyık.

Akbıyık’ın fona 20 milyon liradan fazla parayla girdiği, kısa sürede bu paranın 50 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Ancak Vali zamanında çıkış yapamadı ve parası tasfiye edilen bir fonda kaldı.

Valiyi kim yönlendirdi?

Akbıyık’ı fonlara para yatırmaya teşvik eden ismin eski Aile Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya olduğu belirtiliyor. Kaya ve eşi fon vurgununda adı geçen şaibeli bir hisse üzerinden kısa sürede 2 milyar lira elde etmişti. Skandal ortaya çıkınca Kaya görevinden istifa etmiş ve AKP'den ihraç edilmişti.

Kaya’nın Muğla Dalaman’da bir otele ortak olduğu ve çok sayıda arazi aldığı da daha önce iddia edilmişti.

Tezmen ile aynı karede

Akbıyık’ın, fon vurgununun bir numaralı ismi, tutuklu Tera patronu Emre Tezmen ile aynı karede olduğu bir fotoğraf da ortaya çıktı. Tera Holding’in resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafa, Fethiye Anadolu Lisesi’nin yeniden inşası için Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandığı notu düşülmüştü. Tera Holding’in Instagram’daki son paylaşımı da 8 Eylül tarihli bu fotoğraf oldu.

Valiliğin resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflara göre Akbıyık, yine 8 Eylül’de Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte Fethiye Kaymakamlığı’nı da ziyaret etti.

'Özel hayatım'

Nefes Gazetesi'nin ulaştığı İdris Akbıyık, “Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim? Benim özel hayatım, hukuki haklarımı da arıyorum” yanıtını verdi.

İdris Akbıyık, 2016-2018 yıllarında Şişli Kaymakamıydı. 2018'de Hakkari Valisi olarak atandı. 2019'da Hakkâri Belediye Başkanı’nın tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım olarak görevlendirildi. 10 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Muğla Valiliği’ne atandı.

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