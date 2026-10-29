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Nagehan Alçı'dan 'fon' iddiası: 'Büyük isimlerin olduğu bir liste var’

Nagehan Alçı, MHP kaynaklarının fon krizine ilişkin açıklanmayan bir liste bulunduğunu düşündüğünü aktardı. Alçı, “Bir liste var. O listede birtakım büyük, dikkat çekici isimlerin olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 08:44

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, MHP kaynaklarına dayandırarak, fon krizine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.

Alçı, MHP’li kaynakların sözlerini şöyle aktardı: “Bir liste var. O listede birtakım büyük isimlerin olduğunu düşünüyoruz. Dikkat çekici isimlerin olduğunu düşünüyoruz.”

Alçı şunları söyledi:

Fon krizi ile ilgili MHP kaynaklarını yokladığımda, 'Gidiş sizi tatmin ediyor mu? Atılan adımlar yeterli mi?' deyince orada bir soru işareti görüyorum.

Şunu söylüyorlar: Bir liste var. O listede birtakım büyük isimlerin olduğunu düşünüyoruz. Dikkat çekici isimlerin olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu liste henüz ortada yok.

Birtakım adımlar atılıyor ama kamuoyunu tatmin edecek netlikte adımlar henüz atılmış değil. Atılmasını bekliyoruz, diyor MHP cephesi.

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