Vatikan cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı'nı kaldırdı

Papa Francis’in, kilise üyelerinin karıştığı cinsel istismar vakalarına gizlilik getiren ‘papalık sırrı’nı kaldırdığı açıklandı.

Katolik kilisesinde cinsel istismar vakalarının gizlenmesine yol açan "papalık sırrı" kaldırıldı.

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa Francis’in kararıyla Vatikan Adalet Sarayı ile Piskoposluk arşivlerinde tutulan, cinsel istismara dair rapor, ifade ve belgeler “papalık sırrı” kapsamından çıkarılarak ilgili olduğu ülkelerde yargı makamlarına teslim edilebilecek. Bu vakalar, “papalık sırrı” kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’in imzasıyla rafa kaldırılıyordu.

Papa Francis, ayrıca çocuk pornografisi suçunda yaş sınırını 14’ten 18’e çıkardı ve çocukların pornografik görüntülerini bulundurma ve dağıtmanın, “en büyük suçlar” (delicta graviora) kapsamına alınmasına karar verdi.

Dünya genelinde Katolik kiliselerinde yaşanan çocuk istismarlarından yargılanan rahip sayısının 2 bini bulduğu biliniyor. Vatikan cinsel istismar vakalarına karşı yalnızca “üzüntü ve utanç” duyduğu açıklaması yapmıştı.

