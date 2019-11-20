Camide çocuğa cinsel istismar davası başladı

Çorum’da 11 yaşındaki kız çocuğuna cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 65 yaşındaki Mehmet Sarıoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

Çorum’da eski kiracısının 11 yaşındaki kızına cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 65 yaşındaki Mehmet Sarıoğlu’nun 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

3 Nisan tarihinde Azap Ahmet Camisi’nin tuvaletinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polislerce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sarıoğlu duruşmadaki ifadesinde suçlamayı reddetti. Sarıoğlu çocuğun kendisinin peşinden erkekler tuvaletine gittiğini öne sürdüğü savunmasında abdest alırken cebinden parasını ve telefonunu çaldığını iddia etti. Sanık çocuğa dokunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdur çocuğun dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

