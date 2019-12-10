Fıkıh-Der davası sanıklarına toplam 226 yıl hapis cezası istendi

Fıkıh-Der'e bağlı yatılı Kuran kursunda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan üç kişi hakkında toplam 226 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen Fıkıh-Der'e ait yatılı Kuran kursunda, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan üç kişi hakkında toplam 226 yıl hapis cezası istendi.

Kartal 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar dernek başkanı Ömer Işıktekin'in "çocuklara yönelik cinsel istismar ve eziyet" suçundan 67,5 yıldan 134,5 yıla kadar, kurs eğitmeni Hacı Serkan Bektaş'ın "cinsel istismar" suçundan 32 yıldan 61 yıla kadar ve kurs eğitmeni Tarık Bektaş'ın da yine "cinsel istismar" suçundan 16 yıldan 30,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Suçun defalarca ve sistematik olarak işlendiği belirtilerek üç sanık hakkında da verilecek cezada artırım talep edildi.

Mahkeme, sanık avukatlarının olay yeri keşfi talebinin daha önce reddedildiğini, ret gerekçesinin halen geçerli olduğunu söyleyerek bir sonraki duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi.