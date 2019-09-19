Camide çocuk istismarı: 'Bu haberi yaparsan Allah’ın evini lekelemiş olursun' dedi!

İstanbul Fatih'teki Tarsus Camii’nde H.U. adlı kişinin, Kuran kursuna gelen çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İstismar olayı, haziran ayında çocukların kendilerini korumak için H.U’ya sopayla saldırması ve cami imamına durumu anlatması üzerine ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'teki Tarsus Camii’nde H.U. adlı kişinin, Kuran kursuna gelen çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan yaşları 11 ile 13 arasında değişen çocuklar, H.U.’nun istismarına maruz kaldıklarını anlattı. İstismarın sistematik olarak devam ettiğini ve olayın caminin içinde yaşandığını aktaran çocuklar ve aileleri H.U’dan şikayetçi oldu.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, açılan davada İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, H.U’nun tutuklanmasının ‘ağır bir tedbir’ olacağı gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi. Ailelerin ve avukatların itirazına rağmen tutuklanmayarak serbest kalan H.U, istismar ettiği çocuklar ile aynı mahallede yaşamaya devam ediyor.

CAMİDE ALIKOYUP, İSTİSMAR ETTİ

11 yaşındaki B., H.U’nun, kendilerini sürekli çikolata vererek kandırdığını ve istismar ettiğini anlattı. B, olayın cami içinde gerçekleştiğini, H.U’nun kendilerini cami kapısını kilitleyerek alıkoyduğunu ifade etti. Bu olay yaşandığında yanında arkadaşlarının da olduğunu söyleyen B., “Camiye girdiğimizde bana saldırdı ve istismar etmeye çalıştı. Ben karşı koydum ve kendisine bir tane yumruk attım ve bu olayı hocaya söyledik. Bu şahıs beni istismar ederken arkadaşlarım da gördü” ifadelerini kullandı. H.U.'nun daha önce başka arkadaşlarını da istismar ettiğini gördüğünü aktaran B, “K’yi, Y'yi ve E'yi de istismar ettiğini gördüm. Bana başka bir zaman da ‘Tuvaletten korkuyorsan gel seni ben tuvalete götüreyim’ demişti. Ama gitmemiştim. Hocamıza durumu anlattıktan sonra H.U, yanımıza geldi ve ‘Çikolata vereyim, hocaya yalan söylediğinizi anlatın’ dedi” diye konuştu.

Yaşadıklarını ailesine anlattığını söyleyen A. ise annesinin kendisine “Yaşlı başlı bir adam, öyle bir şey yapar mı?” diyerek tepki gösterdiğini aktardı.

'KAÇ KEZ İSTİSMAR ETTİ HATIRLAMIYORUM'

13 yaşındaki K. ise ifadesinde, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Yaklaşık 7 senedir bu camiye gidiyorum. H.U’yu bir senedir tanıyorum. H.U. camide çiçekleri suluyor, bize uygunsuz hareketler yapıyor. Bunları caminin içinde ve top oynadığımız zaman yapıyor. Beni kaç kez istismar ettiğini hatırlamıyorum” dedi. H.U’nun kendisini yaklaşık bir yıldır istismar ettiğini anlatan K, “H.U’nun en son B’ye saldırdığını gördük ve kendisine vurduk. ‘Seni hocaya söyleyeceğiz’ dediğimizde çikolata vererek konuyu değiştirmeye çalıştı” dedi.

'SOPAYLA GEZİYORDUK'

13 yaşındaki A. ise oyun oynamak için toplandıklarında H.U’nun kendilerini yine çikolata vereceğini söyleyip camiye çağırdığını anlatarak “Camiye girdiğimizde üzerimize kapıyı kilitledi. H.U’nun B’ye saldırdığını görünce, kendisine vurduk ve anahtarı alıp çıktık. Daha önce beni de istismar etmişti. Bunu caminin içinde yapıyordu” diye anlattı. H.U’nun Y. ve K. adlı çocukları da istismar ettiğini söyleyen A, “Pazar günü B’ye saldırdığını görünce yanımıza sopa almıştık. Ben bu olayı görünce kendisini itekledim, vurdum. Bu olayı hocamız öğrendi. Hocamızla konuştuk ve H.U’nun yaptıklarını anlattık. Kendisi de bize ‘Kamera kayıtlarına bakıp, gerekeni yapacağım’ dedi.” Yaşanan istismarın ortaya çıkmasından sonra cami imamı ailelere istismarı haber verdi ve olay sonrasında mahkemeye yansıdı.

'ÇOCUKLARA ÇİKOLATA İKRAM EDERİM'

Çocukları istismar ettiği iddia edilen H.U. ise ifadesinde şunları söyledi: “Çocuklar camiinin arka tarafında şımarıklık yapıyorlardı ben kendilerini uyardığımdan bana sopayla vurdular. Ben camiye namaz kılmak için gelen çocuklara çikolata ve kek ikram ederdim. Ben camiyle gönüllü olarak ilgileniyorum. Daha sonra caminin hocası ‘Senin hakkında şikayet olacak sen camiye gelme’ dedi. Şikayetin konusunun çocuklara sarkıntılık yapmam olduğunu söyledi. Ancak ben cami ile ilgilenmeye devam ettim. Çünkü gelmezsem üzerime atılı suçlamayı kabul etmiş olacaktım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

'HABERİ YAPARSAN ALLAH’IN EVİNİ LEKELEMİŞ OLURSUN'

Savcılık tutanağında çocukların anlattığı olayların yaşandığı süreçte kameraların bozuk olduğu, istismar iddialarının ortaya çıkmasının ardından kameraların yenilendiği belirtiliyor.

Cami cemaatinden olduğunu söyleyen biri, “Bu olaylar iddiaya göre camide yaşanmış. Biz gözümüzle görmedik. Cami Allah’ın evidir. Sen bu haberi yaparsan Allah’ın evini lekelemiş olursun. Bunun sonucu ağır olur” dedi. Cami cemaatinden olan başka biri ise “Sen gözünle gördün mü? Adam yaşlı, evli bir adam. Böyle bir şey yapmaz” diyerek çocukların H.U’ya iftira attığını savundu.