YSK 'yetiştiremem' dedi, AKP talimat verdi!

AKP'nin baskın seçim kararı sonrası YSK'nin 24 Haziran'a seçimi yetiştirmemem dediği ancak AKP'nin talimatı sonrası kabul ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı 24 Haziran'daki erken seçim kararına ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

AKP'nin dünkü açıklama öncesi YSK'ye 24 Haziran tarihini götürdüğü, kurumun ise "Yetiştiremem" yanıtı verdiği ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK ile yapılan görüşmelerde seçimin en hızlı nasıl yapılabileceği soruldu. YSK yönetimi, seçim ittifakı düzenlemesi nedeniyle rutin hazırlıkların dışında daha fazla süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Buna rağmen 24 Haziran’a yetiştirme konusunda ısrarcı olundu.

YSK, bunun üzerine 50-53 günlük bir taslak program hazırladı. Bunun olası gelişmelere göre, kısaltılıp uzatılabileceği de belirtildi.