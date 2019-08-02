Yıldız öğrencilerinden millet bahçesi projesine tepki

YTÜ’nün Davutpaşa Kampüsü’ne yapılacak olan millet bahçesi projesinin ihale tarihi geçtiğimiz hafta 5 Eylül olarak açıklanmıştı. Projeye karşı YTÜ öğrencileri bir açıklama yayınladı ve millet bahçesine karşı pazar günü Abbasağa Parkı’nda düzenecek olan foruma çağrıda bulundular.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi projesi, yayınlandığı günden itibaren öğrencilerin tepkilerini toplamıştı. Kampüsün büyük bir alanını kaplayacak olan millet bahçesi projesinin tepki toplama sebepleri arasında üniversite alanının ranta ve talana teslim edilmesi, yurt, kütüphane ve fakültelerin yetersizliği gibi sorunları çözmek yerine rektörlüğün bu projeyi ‘acil’ görmesi gibi sebepler yatıyor.

PAZAR GÜNÜ BEŞİKTAŞ ABBASAĞA PARKINA ÇAĞRI

Millet bahçesi projesine karşı bir araya gelen öğrenciler 4 Ağustos pazar günü saat 17.00’da Abbasağa Parkı’nda yapacakları forumda bir araya geleceklerini duyururken aynı zamanda da #YTÜMilletBahçesiOlmasın etiketi altında bu gün saat 21.00’da bir sosyal medya kampanyası çağrısında bulundular.

Bugün saat 21.00'da YTÜMilletBahçesiOlmasın taginde buluşuyoruz. YTÜ başta olmak üzere tüm üniversite kulüplerini, bileşenleri destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/1B3rNou4EV — Yıldız Teknik Bizimdir (@ytubizimdir) August 2, 2019

Üniversite öğrencileri bir basın açıklaması yaparak Abbasağa parkında düzenlenecek olan foruma çağrıda bulunurlarken, açıklamada “2 yıl önce ‘Yıldız külliye olmayacak’ sözleriyle Yıldız Kampüsü’ne sahip çıktıysak bugün de aynı inanç ve kararla ‘Yıldız Teknik bizimdir’ diyerek kampüsümüze sahip çıkmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdiler. YTÜ öğrencilerinin açıklaması şu şekilde: