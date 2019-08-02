Yıldız öğrencilerinden millet bahçesi projesine tepki

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi projesi, yayınlandığı günden itibaren öğrencilerin tepkilerini toplamıştı. Kampüsün büyük bir alanını kaplayacak olan millet bahçesi projesinin tepki toplama sebepleri arasında üniversite alanının ranta ve talana teslim edilmesi, yurt, kütüphane ve fakültelerin yetersizliği gibi sorunları çözmek yerine rektörlüğün bu projeyi ‘acil’ görmesi gibi sebepler yatıyor.
PAZAR GÜNÜ BEŞİKTAŞ ABBASAĞA PARKINA ÇAĞRI
Millet bahçesi projesine karşı bir araya gelen öğrenciler 4 Ağustos pazar günü saat 17.00’da Abbasağa Parkı’nda yapacakları forumda bir araya geleceklerini duyururken aynı zamanda da #YTÜMilletBahçesiOlmasın etiketi altında bu gün saat 21.00’da bir sosyal medya kampanyası çağrısında bulundular.
Bugün saat 21.00'da YTÜMilletBahçesiOlmasın taginde buluşuyoruz. YTÜ başta olmak üzere tüm üniversite kulüplerini, bileşenleri destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/1B3rNou4EV
— Yıldız Teknik Bizimdir (@ytubizimdir) August 2, 2019
Üniversite öğrencileri bir basın açıklaması yaparak Abbasağa parkında düzenlenecek olan foruma çağrıda bulunurlarken, açıklamada “2 yıl önce ‘Yıldız külliye olmayacak’ sözleriyle Yıldız Kampüsü’ne sahip çıktıysak bugün de aynı inanç ve kararla ‘Yıldız Teknik bizimdir’ diyerek kampüsümüze sahip çıkmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdiler. YTÜ öğrencilerinin açıklaması şu şekilde:
Yıldız Teknik Bizimdir
Geçtiğimiz günlerde, rektörlük tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılacağı duyurulan Millet Bahçesi projesinin ihale tarihi 5 Eylül olarak açıklandı. Davutpaşa Kampüsü’ne yapılması planlanan Millet Bahçesi duyurulduğu andan itibaren biz öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Topladığımız imzalar, verdiğimiz dilekçeler görmezden gelinerek üniversitenin asıl öznesi olan öğrenciler yok sayılmaya çalışıldı.
Üniversitemizin her karışına yapılacak müdahalenin biz öğrencilerin yararına ve taleplerine dair olması gerekirken “belli koşullarda belli kişilere” açık olacağı söylenerek kimlerin hangi koşulda girebileceği ile ilgili bilgi verilmemesi, durumu güvensiz hale getirmekle birlikte belirsizliğe sürüklemektedir. Proje peyzaj düzenlemesiyle kalmayıp Davutpaşa Kampüsü’nü rant ve talana açarak kampüs hayatını derinden etkileyerek değişime sokacaktır. Bugün üniversitelere yapılan saldırıların hepsi kendisini aynı biçimde YTÜ’de göstermektedir. İstanbul Üniversitesi’nde üniversitelerin bölünmesi, ODTÜ’ de doğayı katlederek öğrencilerin yaşam alanının öğrencilere sormadan değiştirilmesi Davutpaşa Kampüsü’ne Millet Bahçesi projesi olarak yansımaktadır.
Biz öğrenciler yaşam alanımıza, kampüsümüze sahip çıkıyoruz. Kampüs içerisinde güvensiz koşullarda yaşamak istemiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi biz üniversitelilerindir, üniversite içerisine yapılacak her hamlede de söz hakkı bizimdir, öğrencilerindir.
Tüm öğrencileri yaşam alanını, kampüsünü savunmaya, birlikte neler yapabileceğimizi konuşmaya 4 Ağustos Pazar günü saat 17.00’da Abbasağa’da foruma çağırıyoruz. 2 yıl önce “Yıldız külliye olmayacak” sözleriyle Yıldız Kampüsü’ne sahip çıktıysak bugün de aynı inanç ve kararla “Yıldız Teknik bizimdir” diyerek kampüsümüze sahip çıkmaya çağırıyoruz.