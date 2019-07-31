Millet Bahçesi yapılacak Yıldız Teknik'te yurt talebine 'acil değil' yanıtı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nün merkezine kurulacak olan millet bahçesi için üniversitenin içerisinde yeniden inşaat ve peyzaj düzenlemesi süreci başladı. Rektörlükle okulun yurt ve kütüphanelerinin yetersizliği ile ilgili görüşen öğrenciler, bu ihtiyaçların 'acil olmadığı’ cevabını aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde geçtiğimiz hafta millet bahçesinin ihale tarihi 5 Eylül olarak açıklanmıştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi açıklandığı günden itibaren üniversite öğrencileri karara tepki gösteriyor.

Proje kapsamında kampüsün içerisinde bulunan kışla binası, tarihi hamam binası, yeşil alanları kapsayan inşaat ve peyzaj düzenlemesi yapılacağı söyleniyor.

YURT VE KÜTÜPHANENİN ACİLİYETİ YOKMUŞ

Öğrenciler, üniversitenin kütüphane, yurt ve fakülte binalarının yetersizliği üzerine gereksinimlerin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin sorularla rektörlükten genel sekreterliğe yönlendirildiler.

Genel sekreterlik, öğrencilerin kampüsün ihtiyaçlarına dair sorularına, ''ihtiyaçların aciliyeti olmadığı'' cevabını verdi. Daha öncesinde okuldaki karma yurdun erkek yurdu yapılması ile mağdur olan öğrenciler, öğrenci sekreterliğiyle görüşmelerinin ardından, talep ettikleri ihtiyaçların ancak 2020 yılından sonra yapılacağı cevabını aldı.

Kampüs içerisindeki yurt, kütüphane ve yemekhanenin yetersizliği söz konusu iken rektörlük, Esenler Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kampüs içerisine yapılacak Millet Bahçesi projesi öğrenciler tarafından tepki toplamıştı.