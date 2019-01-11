Türkiye'nin altın rezervi açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin işlenebilir altın rezervinin 840 ton olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’nin işlenebilir altın rezervini açıkladı.

Dönmez, aktif altın ruhsat sayısının 33 olduğunu ve işlenebilir altın rezervinin metal bazında 840 tonu bulduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, 2013-2017 yılları arasında elde edilen devlet hakkı gelirinin 304 milyon 909 TL olduğunu belirterek, “Ülkemiz, dünya altın rezervi sıralamasında 22. sırada yer almakta olup, altın ruhsatlarının yüzde 68'i yerli firmalara aittir” dedi.