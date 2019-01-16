Türkiye domates mi alacak: İthal domates konservesinde vergi sıfırlandı

Cumhurbaşkanlığı, kuru soğanın ardından domates konservesi ithalatında da gümrük vergisini sıfırladı.

Domates konservesi ithalatı için 25 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı. Tarife kontenjanı 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak.

Bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.

Türkiye’nin ocak-eylül döneminde yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, toplam ihracatın yüzde 14’ünü domates ihracatı oluşturdu.

Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber ve şeftali takip etti. Domates ihracatı 9 ayda 218 milyon doları aştı.