Kuru soğanda hastalık: Gümrük vergisi sıfırlandı

Soğanda çıkan hastalık nedeniyle soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, “Ocak ayı sonu ve Şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek şaşırmayalım” ifadelerini kullanmıştı.
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, kuru soğandaki yüzde 49,5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.