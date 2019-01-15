Kuru soğanda hastalık: Gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru soğanda çıkan hastalığın soğan fiyatlarını olumsuz etkileyeceği belirtilirken, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Soğanda çıkan hastalık nedeniyle soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Cüneyt Doğan, “Ocak ayı sonu ve Şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek şaşırmayalım” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, kuru soğandaki yüzde 49,5'lik gümrük vergisi 28/02/2019 tarihine kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.