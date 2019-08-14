Türk-İş Başkanı mikrofon açık kalınca ortaya çıkan itirafına ilişkin konuştu!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mikrofon açık kalınca yaptığı itirafa ilişkin açıklamada bulundu, ortaya çıkan skandala rağmen kendisini savunmaya çalıştı.

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinde AKP'nin düşük teklifini kabul eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın mikrofonlara yansıyan sözleri büyük tepki çekmişti. Basın açıklaması sırasında mikrofonların kayıtta olduğunu fark etmeyen Atalay, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a "Uzatsak işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle" demişti.

Atalay, tepki çeken cümleleriyle ilgili "Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım" derken, "Beni tanıyan, bizim geçmişimizi bilenler bilir. Biz her zaman işçilerden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz" iddiasında bulundu.

'BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAY'

Grevle ilgili de açıklamalar yapan Atalay, "Bize grev yapalım diyenler, grev yasağı olanlar, hayatında hiç grev yapmayanlar. Senin grev yapma imkanın yok. Grevi kim yapacak, tarım işçisi yapacak, Zonguldak maden işçisi yapacak. Zonguldak madende 1-2 sene gidelim greve, kimse bize, 'arkadaş, sen neden greve gidiyorsun kömürde' demez. Tarımda çalışan 9 bin arkadaş var, greve çıkan 2 bin kişi. İşçiler diyor ki bu 2 bin kişi için bir aylık grev maliyetimiz, 1 aylık maaşımız, 2 işyerinin toplam 50 trilyon. Affedersiniz, bekara karı boşamak kolay. 1 ay bir greve çıkın bakalım" diye konuştu.

Fox TV yayınında sunucunun "Greve gidelim diyen sendikalar size %8'i bulduğunuzda anlaşın mı dedi" sorusu üzerine Atalay, "Sendikaların tamamı, bütün başkanlar hepsinin imzası burada, 'bizi greve çıkartacağınıza 8'i bulduğunuz zaman imzalayın' dedi. 8'i bulamadık, bakanlıktan sonra sayın cumhurbaşkanına ulaştık. Durumumuzu anlattık" dedi.

Atalay ayrıca açıklanan enflasyon rakamlarına kendisinin de inanmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.