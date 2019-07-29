TCDD müze binası da Medipol'e verildi

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan ve TCDD Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın ardından, TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müzesi binasının, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı. Cumhuriyetin ilk yıllarında milletvekillerinin ve yabancı elçilik görevlilerin konaklamasını için yapılan taş binanın, 2017 yılında 29 yıllığına kiraya verildiği belirtiliyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, TCDD Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın ardından, TCDD Müzesi binası da üniversiteye verildi. 1927 yılında yapılan tarihi müzede sergilenenlerin İzmir’e taşındığını belirten Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Yavuz Demirkol şunları söyledi:

“80’li yılların sonunda TCDD’nin müze ve sanat galerisi olarak kullandığı binanın ikinci katında TCDD’nin kuruluşundan bugüne dek kullandığı araç gereçler sergilenmekteydi. Bina üniversiteye verilmek üzere boşaltıldığında sergilenen araç gereçler İzmir Demiryolları Müzesi’ne gönderildi. Biz demiryolcular açısından Ankara Tren Garı’nın tarihsel bir önemi var. Bizim için Gar’ın anlamı farklıdır, biz 10 Ekim’de orada üyelerimizi kaybettik. Ayrıca tarihsel kimliği olduğu için de korunması gereken bir yer. TCDD alanı üniversite olacak bir yer değildir ve kampüs yapısı da bulunmuyor. TCDD çalışanlarının çocukları için mevcuttaki kreşin kapatıldığı ve bu yıl öğrenci almayacağı açıklandı. TCDD’de çalışanları şehrin dışındaki Marşandiz’e gönderildi. Binalar üniversiteye verildiği için çalışanlar da mağdur edildi. Etimesgut’ta bulunun lojman inşaatı tamamlandığında da merkezdeki lojmanların boşaltılacağı iddia edildi"

MEDİPOL AÇIKLAMA YAPTI

Habere göre açıklama yapan Ankara Medipol Üniversitesi, ayrıcalıklı bir durumları olmadığını öne sürdü. Açıklama şöyle: “Üniversitemize iki yıl önce 29 yıllığına gerçek rayiç bedelle tahsis edilen bina tarihi Ankara Tren Garı binası değil, ek bina ve misafirhanedir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir”

