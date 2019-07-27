TCDD’nin tarihi binası Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildi

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı.

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 1928 yılında inşa edilen, içinde tescilli kültür varlığı olan müzenin de bulunduğu TCDD ikinci bölge binası, kreş, lojmanlar, Sanat Galerisi ve Ankara Misafirhanesi ile birlikte devredildi.

Devredilen alanın ve binaların Gazi Üniversitesi’nden bölünerek kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne verileceği iddia edilmişti. Ancak daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu bilinen 2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildi.

PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, bu planın ne kamusal ne de toplumsal bir fayda sağlayacağını belirtti.

Bu alanların aslına uygun şekilde ulaşım amaçlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakit çok geç olmadan, TCDD yönetimini bu yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz. Bizler işimize, işyerlerimize sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz. İşyerlerimizin peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız. Bu yer toplumsal hafızanın önemli bir parçasıdır. Bu yerin devri demiryolunun geleceğine vurulmuş büyük darbe olacaktır.”