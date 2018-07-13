Suruç'ta tarla sulama kavgası: Korucular 3 kardeşi öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde korucu Toraman ailesi ile Boğaakça ailesi arasında tarla sulama kavgası çıktı. Açılan ateş sonucu Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde korucu Toraman ailesi ile Boğaakça ailesi arasında tarla sulama kavgası çıktı. Bitişik tarlalara ektikleri ürünleri sulama konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtilen iki aile, bu sabah tartışma yaşadı. Tartışma günün ilerleyen saatlerinde taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça yaşamını kaybetti. Aynı aileden 3 kişi daha yaralanırken, kavgaya karıştığı tepsit edilen bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.