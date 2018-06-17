Şanlıurfa'da silahlar susmuyor: Bir günde 8 yaralı

Suruç saldırısının dikkatleri üzerine çektiği silahlanma gerçeği, Şanlıurfa'da bugün gerçekleşen iki farklı olayda kendini gösterdi. Silahların çekildiği kavgalarda toplam 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan, 4 kişinin öldüğü, en az 8 kişinin ise yaralandığı saldırı akıllara, "saldırganlar uzun namlulu silahları nereden buldu" sorusunu getirmişti.

Bugün yine Şanlıurfa'da yaşanan iki farklı olayda silahlar çekildi, toplam 8 kişi yaralandı. Hükümet yetkilileri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan silahlanmanın yarattığı tehlikeye ve uzun namlulu silahların sivillerin elinde ne aradığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, AKP'nin teşkilatlarını ve yandaş aşiretleri silahlandırdığına ilişkin bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı.

AİLE KAVGASINDA UZUN NAMLULU SİLAHLAR

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Büyükkaplan ve Yıldız aileleri aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Töre meselesinden kaynaklandığı belirilen kavgada, Zine ile Basri Büyükkaplan ve ismi öğrenilemeyen Yıldız ailesinden bir kişi yaralandı.

HIRSIZLARA ATEŞ AÇILDI

Yine Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi’nde ise kimliği belirlenemeyen bir şahıs, hırsız olduğu iddia edilen 5 kişinin üzerine tüfekle ateş açtı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarına ziyarete giden kişilerin evlerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iddia edilen 5 kişiye tekme-tokat linç girişiminde bulunuldu. Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin tüfekle ateş açması sonucu da vücutlarına saçmalar isabet eden 5 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen güvenlik görevlileri tarafından linçten kurtarıldı.