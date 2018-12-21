Sincan Çocuk Cezaevi'nde olay: Çok sayıda yaralı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde çıkan olayda çok sayıda çocuk ve gardiyanın yaralandığı bildiriliyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde olay çıktığı, çok sayıda çocuk ve gardiyanın yaralandığı bildirildi.

Gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan gerginliğin kavgaya dönüştüğü ileri sürülürken, olayda 10 gardiyan ile 7 çocuğun yaralandığı, olayın ardından cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Yaralı gardiyan ve çocukların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, olay nedeniyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (21.12.2018) akşam saatlerinde Sincan çocuk kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."