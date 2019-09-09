Öğrencilere istismarda bulunan 'öğretmene' 23 yıl hapis cezası

Konya’da dokuz öğrenciye istismarda bulunmakla suçlanan öğretmene, 23 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda okuyan dokuz öğrenci, 61 yaşındaki matematik öğretmeni Orhan A.’nın kendilerini öperek, elleyerek ve ısırarak taciz ettiğini anlatmıştı.

Söz konusu eylemleri kabul eden öğretmen, kötü niyetinin olmadığını iddia etmişti. Açığa alınınca emekli olan öğretmen tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Öğretmenin yargılandığı davanın karar duruşması 6 Eylül’de görüldü.

Mahkeme, Orhan A.’yı dört öğrencisine yönelik eylemden dolayı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.

Öğretmenin çocuklara yönelik eylemlerini ‘sarkıntılık’ olarak değerlendiren mahkeme, Orhan A.’ya beş kez dört yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verdi.